Las Tortugas Ninja, una idea loca que se convirtió en fenómeno y ahora llegó a Netflix

La de las Tortugas Ninjas es, si uno lo mira con intención, la idea más disparatada del mundo: reptiles antropomórficos con superpoderes que viven en las alcantarillas de Nueva York, donde practican artes marciales, comen pizza y tienen una actitud punky, despreocupada y cargada de jerga.

Originalmente creadas en 1983 por los dibujantes Kevin Eastman y Peter Laird, las Tortugas Ninjas fueron imaginadas como una especie de parodia posmoderna y semiirónica de los cómics de superhéroes populares de la época, en particular Daredevil y X-Men de Marvel. Fueron la encarnación de una cierta marca de la generación X más inteligente que alcanzó su punto máximo con la llegada de la década de 1990: había sarcasmo y astucia, tomando prestados elementos de tendencias predominantes como la cultura del surf y el hip hop.

Las Tortugas Ninja se sintió muy de su momento, capturando el espíritu de la época de una manera irresistible para los niños. Lo notable es que ese momento aún no ha llegado a su fin. Desde sus inicios, la franquicia se ha reinventado repetidamente con nuevas iteraciones: películas de acción en vivo, dibujos animados para después de la escuela, videojuegos, novelas gráficas.

Ahora está de vuelta en Netflix con un nuevo largometraje animado, El ascenso de las Tortugas Ninja. La película. El continuo rejuvenecimiento de una franquicia que podría haberse convertido fácilmente en una reliquia de la cultura pop plantea una pregunta importante.

¿Cómo se han mantenido populares las Tortugas Ninja durante tanto tiempo?

Desde el momento en que el cómic original de Eastman y Laird se adaptó para su sindicación en una serie animada del mismo nombre en 1987, los cuatro héroes reptilianos superpoderosos y bromistas que la protagonizan (Rafael, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo, llamados así por los artistas del Renacimiento) se convirtieron en verdaderos ídolos de matiné, superestrellas de dibujos animados adoradas por los niños de todo el mundo.

Como G.I. Joe y antes Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles (tal su nombre original) se creó principalmente para promocionar los diversos juguetes relacionados producidos por Playmates, una empresa que también fabricaba figuras de acción basadas en Star Trek. Incluso según esos estándares, el merchandising de las tortugas fue un enorme éxito: en los primeros cuatro años de lo que se llamó Tortugamanía (y que en Uruguay incluyó un programa conducido por un jovencísimo Maxi de la Cruz) se vendieron más de mil millones de dólares en juguetes en todo el mundo, lo que los convirtió en la tercera franquicia de juguetes más vendida en ese momento.

Imagen de la película "El ascenso de las Tortugas Ninja". Foto: Difusión

El éxito continuó durante los años 90: la animación en la que los personajes entrenaban con su sensei, una rata llamada Splinter, mientras luchaban contra su némesis, el malvado Shredder, duró 10 temporadas. Una trilogía de películas de acción dirigidas a un público un poco mayor: Las Tortugas Ninja (1990), Tortugas Ninja II: El secreto de Ooze (1991) y Las Tortugas Ninja (1993), se convirtieron en una sorpresiva sensación en la boletería recaudando casi 350 millones y rompiendo récords de taquilla para producciones independientes. Uno de los primeros videojuegos Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, en Super Nintendo, se convirtió en un éxito de ventas y ha sido calificado como uno de los mejores juegos de su generación.

La versatilidad de las tortugas en una variedad de plataformas ayudó a aumentar su popularidad. Otras adaptaciones, incluidos varios esfuerzos para revisar por completo o reiniciar la franquicia, mantuvieron a las tortugas activas durante la década de 2000, aunque con diversos grados de efectividad.

Una serie animada de 2003 en Fox y una serie animada digitalmente de 2012 en Nickelodeon se emitieron durante varias temporadas y tenían sus propios fanáticos y entusiastas. Otra animación de 2007, llamada simplemente TMNT, y un par de éxitos de taquilla de gran presupuesto coproducidos por Michael Bay, Tortugas Ninja (2014) y Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras (2016), encontraron cierto éxito comercial, pero fueron mal recibidos tanto por los críticos como por los fanáticos de la franquicia que estaban hace mucho tiempo.

No hay duda de que estas iteraciones más recientes de las Tortugas Ninja -incluida el reboot para televisión Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles de 2018, que modificó elementos de la premisa básica e implementó algunos rediseños de personajes bastante drásticos- introdujo a los espectadores más jóvenes a la saga, muchos de los cuales sin duda han buscado nuevos productos de las tortugas.

Pero un factor esencial en la popularidad actual de las Tortugas Ninja son esos mismos fanáticos que las adoraban cuando eran niños allá en las décadas de 1980 y 1990 y nunca lo superaron. Su nostalgia ha alimentado efectivamente la relevancia continua de una franquicia que de otro modo podría haberse desvanecido en una obsolescencia peculiar, convirtiéndose en otro He-Man.

En la década de 1990, por ejemplo, el Lanzador de Pizza era la joya de la corona de cualquier colección de productos relacionados con las Tortugas Ninja. La lista incluía figuras de acción y accesorios, libros para colorear, disfraces, loncheras, pastilleros, sábanas y fiestas de cumpleaños temáticas. El munedo estaba, en resumen, obsesionado con unas tortugas.

Un nuevo videojuego, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, se construye desde cero como una réplica fiel de los juegos de las Tortugas Ninja de principios de la década de 1990. Y la nueva película de Netflix, si bien ciertamente es algo tonta, es sorprendentemente oscura y violenta para una película dirigida de antemano a niños, hasta que se te ocurre que tal vez no esté, en absoluto, dirigida a niños.

Muchos niños encontraron que el estilo aparentemente adulto de la acción y el humor en Las tortugas Ninja era esencial en su atractivo. Era un dibujito para toda la familia, por supuesto, pero había algo en la actitud -desafiante, un poco subversiva- que hacía que los niños sintieran que estaban aprovechando algo más aspiracional que los otros dibujitos en la televisión. Es esa sensación de frialdad puntiaguda, lo que las tortugas habrían llamado audacia, lo que ha hecho que los fanáticos siempre regresen a su mundo.