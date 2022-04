Las paralelismos de "Anatomía de un escándalo" con la vida de su actriz principal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace dos años, cuando Sienna Miller recibió los guiones de Anatomía de un escándalo, la miniserie de David E. Kelley y Melissa James Gibson que es lo más visto hoy en Netflix en Uruguay, los leyó de principio a fin. “Los devoré como uno quiere devorarse un drama en seis episodios”, dijo.

Le habían ofrecido el papel de Sophie, la suave esposa de James (Rupert Friend), un ministro parlamentario. Sophie requeriría la gama completa de habilidades y dones de Miller: carisma, vulnerabilidad, belleza, ingenio. Y en una carrera en la que ha sido relegada principalmente a ocupar las vacantes de esposa y novia, Sophie es claramente la líder. Y, sin embargo, Miller dudó. “Tenía reservas porque se sentía un poco feo y familiar”, dijo.

En el primer episodio, Sophie se entera de que James ha tenido una aventura con una compañera de trabajo; el Daily Mail lo pondrá en la tapa de la edición de mañana. Para Miller, quien resistió un escándalo a mediados de la década de 2000, en el que su entonces prometido Jude Law se acostó con la niñera de sus hijos, las resonancias eran obvias.

Pero como la compulsión a pasar los dedos por una cicatriz una vez que la herida ha sanado, la oportunidad de volver a visitar estas experiencias pasadas se convirtió en parte de la atracción de Miller por el papel. “En la forma extraña y retorcida que de alguna manera existe, me atrajo eso, explorarlo desde una perspectiva diferente”, dijo.

En Anatomía de un escándalo que llegó a Netflix el viernes, Sophie se viste con lujosos dorados, cremas y grises pero Miller no es Sophie. Es liberal donde Sophie es conservadora, expresiva donde Sophie, restringida. Sophie interpreta, por motivos personales, un papel, el de la perfecta esposa del político. Para Miller, el juego de roles es estrictamente profesional. Su yo fuera de cámara no se ve afectado y es abierto. Y, sin embargo, hay momentos en Anatomía de un escándalo en los que la vida de Sophie parece inseparable de la actriz que la interpreta.

Tomemos, por ejemplo, una escena en el que Sophie se enfrenta a un antagonista. “He sido subestimada y sobrestimada|| simultáneamente toda mi vida”, dice ella. “Me he comportado como el mundo me ha dicho que debía hacerlo, bueno, para eso me entrenaron”. Es difícil saber quién está hablando.

Estos paralelismos no pasaron desapercibidos para Sarah Vaughan, quien creó el personaje de Sophie en su novela de 2018 y es productora ejecutiva de la serie. Le dan “un nivel adicional de matiz y significado a su actuación”, dijo Vaughan.

Al filmar la serie, Miller también recurrió conscientemente a su pasado. “Tengo una especie de memoria muscular sobre muchas de sus experiencias. Así que estaba bastante abierta”, dijo. A veces, estaba casi demasiado abierta.

Friend, hablando dijo que Miller puede entregarse a un personaje tan completamente que parece poseída. “La propia Sienna estará alterada físicamente, sudando o temblando, o aumentan los latidos de su corazón o se produce un giro que nunca podría haber planeado”, dijo.

Cuando llegó el momento de filmar la escena en la que Sophie se entera de la aventura de su esposo, el corazón de Miller comenzó a latir tan rápido y tan fuerte que se registró en su micrófono. “La sensación de que algo está a punto de salir a la luz sobre lo que no tienes absolutamente ningún control, la ansiedad de saber que tienes un sueño antes de que algo intensamente personal se haga extremadamente público, es una situación angustiosa”, dijo.

Sin embargo, Sophie finalmente maneja su situación de manera diferente a como lo hizo Miller. Decir algo más corre el riesgo de spoilers, pero el enfoque de Sophie sobre el daño a la reputación no se sentía como una opción para Miller en ese momento, por lo que interpretar la narrativa de Sophie se sintió liberador, incluso terapéutico, dijo.

“Hay catarsis en todo esto”, dijo Miller. “Cada vez que vas a trabajar y lloras, se siente extrañamente bien”.

Al ver a Miller en el papel, Vaughan notó la crudeza de su actuación, la aparente honestidad de la misma. Y algo más. “No sé si estoy leyendo eso porque sé lo que ella experimentó”, dijo Vaughan. “Pero creo que hay una ira ahí aunque contenida”.

Cuando se le preguntó de dónde venía esa ira, Miller dijo: “En este momento, a los 40, he tenido experiencias que interioricé y puedo usar: traición y frustración por lo mucho que acepté y no rechacé y la poca autoestima que tenía.”

Lo dice sonriendo, pero también había algo duro ahí. Gibson, la showrunner, notó la capacidad de Miller para contener más de una verdad emocional (furia, resignación, una diversión irónica) a la vez, lo que le dio a sus actuaciones una complejidad natural.

“Se merece todos los desafíos”, dijo Gibson, “porque está a la altura”.

En estos días, Miller tiene más autoestima. Le tomó un par de décadas, una docena de papeles y el nacimiento de un niño, pero ahora sabe quién es, dijo. El discurso de Sophie sobre haber sido subestimada y sobreestimada continúa. Ella le dice a su rival: “Muchas personas creen que me conocen. Crees que me conoces. Confía en mí, no me conoces”.

¿Qué desea Miller que los que han pasado 20 años mirándola a la cara en revistas de moda o tabloides, supieran sobre ella? Nada.

“Estoy menos apegada a preocuparme”, dijo. “Entiendo que tengo mucha más sustancia de la que se me permitía expresar como persona y siempre la tuve. Y no sé qué decir al respecto. Quiero decir, estoy muy feliz. Me siento muy conectada a tierra. Tengo un hijo sano, todavía trabajo y sobreviví una década bastante extraordinaria y muchas personas no lo hicieron. Así que hay una especie de orgullo silencioso por ese lado.



“¿Qué me gustaría que la gente supiera?” ella añadió. “Nada”.