Mirá el adelanto de la esperada serie del universo "Star Wars": "The Book of Boba Fett"

Llegó como una de las sorpresas entre los créditos finales de la segunda temporada de The Mandalorian, y las especulaciones fueron muchas. Se pensó que iba a ser la trama de la tercera temporada de la exitosa serie que protagoniza Pedro Pascal, o que iba a ser una película, pero lo cierto es que no será nada de eso.

En realidad se trata de una nueva serie dentro del universo Star Wars, que estará ambientada luego de la caída del Imperio y tendrá su estreno el 29 de diciembre de este año en Disney+.

La producción tendrá como protagonistas a Temuera Morrison que dará vida al cazarrecompesas; y a la actriz chino-estadounidense Ming-Na Wen, quien ya interpretó a Fennec Shand en The Mandalorian. Y este lunes presentó el esperado primer avance.

Tráiler de la serie "The Book of Boba Fett".

En cuanto al equipo detrás de cámara estarán Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez, que serán los productores ejecutivos.

En esencia, se trata del mismo equipo que viene trabajando desde The Mandalorian, algo que puede entenderse como una buena noticia en cuanto a continuidad de relato y tratamiento de la historia. Por lo general, dar continuidad a los equipos de trabajo conviene en pro de los detalles, y teniendo en cuenta el éxito de The Mandalorian, es lógico que las expectativas en relación con esta nueva producción comiencen a crecer.

The Book of Boba Fett es una de las producciones más reservadas por los estudios Disney, ya que no estaba incluida en el Investor Day que se realizó el año pasado, donde se anunciaron todos los lanzamientos de 2021.