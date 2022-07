"Irma Vep" de HBO es una serie basada en una película que se basaba en una serie muda

tHE nEW yORK tIMES

La mayoría de las series pertenecen a categorías reconocibles: historias originales, spin-offs, docudramas o, cada vez más, reboots y revivals.

Y está Irma Vep. La nueva serie de HBO de Olivier Assayas, protagonizada por Alicia Vikander, es más como una trenza en la que el pasado y el presente están inextricablemente entrelazados. Sus orígenes se remontan a más de un siglo, aunque será más útil comenzar nuestra historia en 1996, cuando se estrenó una película con el mismo título.

En ese entonces, Assayas era un excrítico convertido en cineasta con un puñado de dramas íntimos de arte y ensayo en su haber. Irma Vep le trajo reconocimiento internacional.

No porque fuera un éxito comercial. La película “no causó exactamente un gran revuelo en la taquilla”, dijo el escritor y director francés. Sin embargo, lo que le sobraba a Irma Vep era genialidad.

Esto fue gracias en parte a su meta-tema. La estrella de acción de Hong Kong, Maggie Cheung, con quien Assayas se casaría más tarde, interpretó una versión de sí misma filmando una nueva versión de Les Vampires (1915-1916), una serie de cine mudo de Louis Feuillade, sobre una criminal amante de los disfraces, Irma Vep.

Y luego estaba el estilo de Assayas, que generó escenas memorables en las que Cheung se movía ansiosamente con un traje de látex negro mientras Sonic Youth hacía llover electricidad desde la banda sonora.

“Creo que es una película que mucha gente aprecia, especialmente porque se trata de cine”, dijo Ravi Nandan, jefe de televisión de A24, la productora detrás de la serie. “Entonces, las personas dentro del cine, tanto de Hollywood como del cine independiente, la han visto y les encantó”.

La serie —que en Uruguay se ve en HBO, HBO Max y en NSNow de Nuevo Siglo— no es una secuela dividida en ocho episodios; Assayas apuesta por una analogía literaria cuando trata de explicar la naturaleza del proyecto. “Convertir a Irma Vep en la nueva Irma Vep es como pasar de la poesía a la novela, y a una novela gruesa”, dijo.

Que esto no fuera un refrito fue una de las razones por las que Vikander se inscribió. “Él dijo: ‘No, no, es solo una continuación, todavía no he terminado, por eso estoy interesada en hacerlo’”, dijo la actriz. “Vi que tenía ese pequeño fuego dentro de él”.

Otra razón fue su amistad: se conocieron cuando él pensó que tenía que cambiar el reparto de su película de 2016 Personal Shopper porque su protagonista prevista, Kristen Stewart, tenía un conflicto de agenda. Al final, Stewart pudo liberarse y hacer esa película, pero Assayas y Vikander se mantuvieron en contacto. Cuando la serie tomó forma, la actriz sueca fue su primera elección para el personaje principal de Mira, una estrella de Hollywood que viaja a París para filmar una nueva versión de una vieja serie de películas mudas.

“Tenía la sensación de que no había desatado todo su potencial”, dijo Assayas sobre Vikander. “Pensaba que es graciosa, inteligente, rápida, tenía una profunda comprensión y amor por las películas. Sentí que con la combinación de nosotros dos, algo podría pasar”.

Vikander, quien llamó la atención por primera vez por interpretar a un androide en Ex Machina y ganó un premio de la Academia por el drama de época La chica danesa (2015), generalmente no es conocida por su material alegre. Entonces, la dimensión cómica de Irma Vep fue parte de la atracción.

“Tenía muchas ganas de hacer eso”, dijo, riendo encantada. “Y creo que Olivier lo sabía porque me conocía, mi personalidad privada. Me dijo: ‘Sí, tienes que dejarlo salir más’. Creo que esto es solo el comienzo”.

En la serie, el humor suele brotar junto con las travesuras del elenco y el equipo francés con el que trabaja Mira, encabezados por el mercurial René Vidal (Vincent Macaigne), un director neurótico obsesionado con el cine que ya ha hecho una película sobre Irma Vep (protagonizada por una actriz china, Jade Lee, haciendo de Cheung) y ahora vuelve con una serie. Curiosamente, la cadencia del habla de Macaigne a menudo suena como la de Assayas, y aunque el director está de acuerdo en que él mismo se ve en René, dice que es más agradable.

La nueva Irma Vep es más que una serie, una clave, o un mero mosaico de referencias a otras estrellas y otras películas. Bajo su manera lúdica y algunas tramas paralelas muy divertidas, Assayas continúa explorando lo que estaba en la película de 1996.

“La serie trata sobre la delgada línea entre la realidad y la fantasía; de cómo todos vivimos simultáneamente en un mundo material y un mundo inmaterial”, dijo. “Cuando estás dirigiendo, cuando estás actuando, estás jugando un juego peligroso, de cierta manera, con tu identidad: estás siendo tú mismo y estás siendo otra persona, y te esfuerzas por sacar a relucir tanta verdad como puedas. pueden.”