Guillermo del Toro abre su gabinete de curiosidades y llena Netflix de sustos 

Chris Vognar, The New York Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando Guillermo del Toro era un niño en Guadalajara solía quedarse despierto hasta tarde viendo la televisión con su hermano mayor. Una noche se encontraron con un episodio de la serie de antología de ciencia ficción de la década de 1960 Rumbo a lo desconcido llamado “El mutante”. Warren Oates es un astronauta atrapado en una lluvia radiactiva en otro planeta.

“Hay un momento en el que se saca los lentes y sus ojos son tan grandes como los lentes”, recordó del Toro. “Y empecé a gritar. Mi hermano me acostó. Se podría decir que el resto de mi vida ha sido una reacción contrafóbica al miedo que sentí al ver ese episodio”.

Hoy, Del Toro, de 58 años, provoca los gritos de los demás, con películas como El laberinto del fauno y series de televisión como The Strain. Y ahora tiene su propia serie de antología, El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. La primera temporada, que se estrena el martes en Netflix, son ocho historias de terror de una hora, cada una de un director diferente. Del Toro seleccionó personalmente a los ocho directores que aparecen en la primera temporada: algunas de las mentes de terror más brillantes del mundo, incluidas Ana Lily Amirpour, Panos Cosmatos y Jennifer Kent.

Dos episodios se basan en historias originales escritas por del Toro, quien creó la serie. Otros dos están basados en cuentos clásicos de H.P. Lovecraft. Todos tienen un valor de producción altísimo.

“Tengo que gastar todo ese dinero de Netflix”, dijo Amirpour en una reciente entrevista en video; su capítulo perversamente divertido, The Outside, cuenta la historia de una mujer (Kate Micucci) que desarrolla una relación poco saludable con un nuevo producto de belleza.

“Con Guillermo, cuando trabajas con alguien que tiene ese poder, realmente puedes prosperar y hacer algo genial”, agregó.

Del Toro ingresó al proyecto como curador y fanático, con el objetivo de resaltar las historias y los cineastas que ama.

“Tenía la esperanza de seleccionar algunas historias que me gustan, que no se han adaptado, o no se han adaptado con un entorno de producción así”, dijo. “Y quería encontrar directores por los que tuviera curiosidad. Quería casi recopilar y curar a un grupo de directores e historias y luego darles todo el apoyo y la libertad, el corte final, la oportunidad de sentir que los recursos estaban ahí”.

Hubo grandes desafíos. En términos prácticos, el “gabinete” realmente contiene ocho películas de una hora, con escenarios que incluyen el rústico Massachusetts de 1909 (“Pickman’s Model”, dirigida por Keith Thomas) y una versión de finales de la década de 1970 del impacto futuro (”The Viewing”, Cosmatos) . Los directores eran esencialmente sus propios showrunners.

Múltiples directores de fotografía y editores trabajaron en la serie, pero solo hubo una diseñadora de producción, la habitual de Del Toro, Tamara Deverell (El callejón de los almas perdidas, The Strain), que asumió la tarea de diseñar todo, como una rata animatrónica gigante (para “The Graveyard Rats”, Vincenzo Natali) y una instalación de almacenamiento incompleta (para “Lot 36”, Guillermo Navarro).

En una entrevista, Deverell recordó que para Gabinete había reutilizado un set de la película El callejón de las almas perdidas de Del Toro de 2021 para “Lot 36” y “Graveyard Rats”. También señaló las complejidades de llevar a cabo la visión de ocho cineastas. Pero ella no se queja. Ella ve a Del Toro como el colaborador perfecto, un artista que sabe que la narración es tanto visual como verbal.

El mexicano es un ávido coleccionista de libros y cómics; hablando desde su oficina en Santa Mónica, California, montones y montones de volúmenes asomaban al fondo. Es un fanático particular de las antologías, aquellas que se encuentran entre dos portadas (el primer libro que compró con su propio dinero fue una antología de terror editada por Forrest J. Ackerman) y en la pantalla. Cuando no estaba gritando en Rumbo a lo desconocido, miraba La dimensión desconocida, Alfred Hitchcock presenta, Un paso al más allá, Galería nocturna, entre otros.

“Eran mis cosas favoritas para ver”, dijo. “De la misma manera me encantaba leer cuentos, más que cualquier otra forma. Los encuentro inmersivos, autónomos e increíblemente atractivos. Si vienes a la biblioteca de mi ala de horror, la mayor parte de lo que colecciono son antologías”.

“Creo que la reverencia de Guillermo por el horror es tan profunda que ya no es horror”, dijo uno de sus colaboradores. “Estás tratando con alguien que es capaz de ver lo macabro como una realidad, no como una fantasía impulsada por el miedo. Ya no piensas en ello como ocultismo o género sino como la realidad, y eso lo hace aún más aterrador”.

Originalmente, se suponía que Del Toro dirigiría un episodio, pero la pandemia retrasó la producción de El callejón de las almas perdidas y Pinocchio. Entonces se ofreció a ser el anfitrión. Al comienzo de cada entrega, sale de la oscuridad hasta lo que parece ser una elaborada maqueta de una mansión.

Saca una figura de marfil en miniatura de cada director y ofrece una introducción. (Originalmente, los gabinetes de curiosidades contenían especímenes anatómicos, talismanes y similares, todo reflejando los gustos del curador y su instinto para el espectáculo). Estas introducciones juegan como las aperturas clásicas de Alfred Hitchcock Presenta.

Pero si Gabinete de Curiosidades tiene un antepasado espiritual, es alguien más siniestro. Lovecraft, que vivió entre 1890 y 1937, inspiró películas memorables (Re-Animator) y televisión (Lovecraft Country). Los episodios de Gabinete inspirados en sus historias son “Dreams in the Witch House”, dirigida por Catherine Hardwicke, y “Pickman’s Model”, sobre un pintor (Crispin Glover) con musas oscuras y diabólicas. (”Pickman’s Model”, de hecho,fue la base de un episodio de Galería nocturna de 1971 que le provocó pesadillas infantiles a este reportero).

Conocido por lo que del Toro llamó “prosa sobreexcitada y adjetivos arcanos”, Lovecraft también es aterrador en su oscura visión de la humanidad.

“Era cósmicamente misántropo”, dijo del Toro. “Era el forastero de los forasteros. Es muy difícil imaginar a alguien dominado por más miedo. Su idea era que el cosmos es malévolo por la mera noción de lo grande que es. No puedes abarcarlo, y eso solo es una locura. Eso resuena a través de las edades”.

Del Toro, a todas luces, no es Lovecraft. Es un tipo jovial y un colega solidario que, sin embargo, se siente atraído por la oscuridad. Está del lado de los artistas y de los monstruos. Él es el asustador feliz.