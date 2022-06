Falleció a los 18 años Tyler Sanders, actor de Fear the Walking Dead

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tyler Sanders, joven actor de series como 911: Lone Star, The Rookie, y Fear the Walking Dead, murió el jueves a los 18 años. El cuerpo de Sanders fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles, según informó el portal TMZ y en este momento hay una investigación en curso.

Las autoridades respondieron a un llamado en el que se comunicaba que el joven no respiraba. Al arribar, Sanders ya había muerto. La autopsia para determinar qué ocasionó su prematura muerte se realizará en los próximos días.

Tan solo una semana atrás, el joven había compartido una imagen en la que se lo podía ver muy elegante con un traje, listo para un evento. En cuestión de días, esa publicación de Instagram pasó de ser un espacio en el que sus fans lo felicitaban por sus trabajos a un lugar en el que ahora dejan sus condolencias a la familia del actor.

En sus redes sociales, Sanders publicaba imágenes en la naturaleza, salidas con sus amigos y también postales de momentos divertidos en el set de trabajo, como aquellos que compartió con su compañero de la serie 911: Lone Star, Rob Lowe.



En un breve comunicado enviado al portal Deadline, Pedro Tapia, representante del joven, aseguró estar “conmocionado” por la noticia. En diálogo con TMZ, el manager confirmó que la muerte de Tyler está “sujeta a investigación” y pidió que se lo recuerde como “un chico muy bueno que venía de una buena familia”.



Entre los logros que consiguió en su carrera (que comenzó cuando tenía 10 años), se encuentra su nominación al Daytime Emmy por la serie Just Add Magic: Mystery City, y un muy buen desempeño en el largometraje The Reliant de Paul Munger. Sus últimos trabajos fueron el cortometraje Shock! y el film The Price We Pay, que se estrenarán póstumamente.



“Era un actor de mucho talento y con un futuro brillante por delante. Viene de una familia maravillosa y pedimos que se respete su privacidad en este duro momento”, solicitó Tapia, impactado por la muerte del actor oriundo de Colorado.