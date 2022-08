Estrenos de Netflix en setiembre 2022: las películas y series que llegan a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La llegada de setiembre traerá, en Netflix, varios estrenos interesantes y algunos hechos a medida de los fanáticos. Es el caso de la serie Cobra Kai, que el 9 de setiembre lanzará su muy esperada quinta temporada.

La protagonizarán, como las anteriores, Ralph Macchio y William Zabka, y se espera por la llegada de nuevos personajes. Es un spin off de Karate Kid y un fenómeno de los últimos tiempos.

El 14 de setiembre se estrenará, además, la serie biográfica El Rey, Vicente Fernández, sobre el artista mexicano. Y prometen pisar fuerte la juvenil Tu no eres especial, de marca española (el 2), y una miniserie de misterio y crímenes, El diablo en Ohio (también el 2).

A continuación, las series que llegarán en setiembre a Netflix:



1 de setiembre

Queen of the South (temporada 5)

DC's Legends of Tomorrow (temporada 7)

2 de setiembre

El diablo en Ohio (original)

Tu no eres especial (original)

Quién da más por mi casa (original)

Hermanos al acecho (original)

Falsas identidades (original)

La fabulosa vida de las esposas de Bollywood (temporada 2, original)

9 de setiembre

Cobra Kai (temporada 5, original)

Narcosantos (original)



14 de setiembre

El Rey, Vicente Fernández (original)

Desaparecida en Lørenskog (original)



16 de setiembre

Santo (original)

Destino: La saga Winx (temporada 2, original)

El amor es ciego: Después del altar (temporada 2, original)

20 de setiembre

Brooklyn Nine-Nine (temporada 8)



21 de setiembre

Iron Chef: México (original)

Diseñando Miami (original)



22 de setiembre

Rescate en una cueva de Tailandia (original)

23 de setiembre

Las de la última fila (original)



24 de setiembre

Dinastía (temporada 5, original)



28 de setiembre

Jugando con fuego: Brasil (temporada 2, original)



30 de setiembre

Entergalactic (original)



Proximamente

¿A quién le gusta mi follower? (original)

cine Las películas que se vienen

En cuanto a las películas originales de la plataforma, las miradas para setiembre están puestas sobre Rubia ("Blonde" en el original en inglés), el film sobre la figura de Marilyn Monroe que protagonizará Ana De Armas, hasta ahora deslumbrante en los avances. Llegará el 28.

El 30 se lanzará Rainbow, una versión contemporánea inspirada en el clásico literario El maravilloso mago de Oz. Antes, el 16, llegará la historia adolescente Revancha yo, con Camila Mendes de Riverdale y Maya Hawke, reconocida por Stranger Things.



Y el 1° se incorporará al catálogo una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos, Un lugar llamado Notting Hill.



A continuación, las películas que llegarán en setiembre a Netflix:

1 de setiembre

Romance en Verona (original)

Vecinos (original)

Todos a bailar

Un lugar llamado Notting Hill

Jane Eyre

Ni idea

7 de setiembre

Ellas mandan

En las buenas y en las malas



9 de setiembre

Final del camino (original)

Sin aliento (original)

Inseparables



14 de setiembre

La escuela católica (original)

El hombre invisible

15 de setiembre

Zombieland: Tiro de gracia



16 de setiembre

Revancha ya (original)

Espejo, espejo (original)

Yo era famoso (original)



23 de setiembre

Lou (original)

ATENEA (original)

Un jazzista en clave de blues (original)

24 de setiembre

Fullmetal Alchemist: La alquimia final (original)



28 de setiembre

Rubia (original)



30 de setiembre

Rainbow (original)

OTRAS NOVEDADES Documentales, especiales y más

Documentales y especiales



1 de setiembre

Ronaldo

Manny Pacquiao: El gigante del ring



6 de setiembre

Al mando de tu economía (original)

Al descubierto: La regata del siglo (original)

Rodrigo Marques: O Inimigo do Nível (original)

7 de setiembre

Asesinos de la India: Diario de un asesino en serie (original)

Chef's Table: Pizza (original)



13 de setiembre

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum (original)



14 de setiembre

Los pecados de nuestra madre (original)

15 de setiembre

Liss Pereira: Adulto promedio (original)



20 de setiembre

Patton Oswalt: We All Scream (original)



21 de setiembre

Bling Ring: La verdadera historia de los robos en Hollywood (original)



26 de setiembre

Un viaje al infinito (original)



27 de setiembre

Nick Kroll: Little Big Boy (original)a

Niños y familia



1 de setiembre

Conejo samurái: Las crónicas de Usagi (temporada 2, original)

LOL Surprise: Casa de sorpresas (original)



2 de setiembre

Eva y Beba y el fantasma del baño de chicas (original)

Eva y Beba (original)

Eva y Beba: Destinadas a la danza (original)

12 de setiembre

Ada Magnífica, científica (temporada 3, original)



14 de setiembre

Dolittle



15 de setiembre

Perros en el espacio (temporada 2, original)



19 de setiembre

Ve, perro. ¡Ve! (temporada 3, original)



22 de setiembre

El mundo de Karma (temporada 4, original)

23 de setiembre

Pokémon: Las crónicas de Arceus (original)



26 de setiembre

My Little Pony: Deja tu marca (capítulo 2, original)



27 de setiembre

Bebés llorones: Lágrimas mágicas (temporada 2, original)

Anime



1 de setiembre

Ouran High School Host Club



7 de setiembre

Belle



16 de setiembre

Hogar a la deriva (original)



Próximamente

Cyberpunk: Edgerunners (original)