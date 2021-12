¿Qué conocida actriz quiso ser parte del elenco de "Friends" pero fue rechazada?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando comenzó la producción de la popular serie, fueron muchos los actores y actrices que intentaron quedarse con uno de los seis protagónicos de Friends. Eso lo dijeron los creadores de la serie en el especial que se estrenó en HBOMax.

Entre los candidatos que audicionaron para uno de los roles estaba Kristin Davis, quien un par de años después fue elegida para formar parte del elenco de otra conocida serie: Sex and the City.

"¿Es verdad que estuviste muy cerca de ser elegida para interpretar a Mónica?", preguntó James Corden durante una entrevista con la actriz en su programa The Late Show with James Corden. "No creo que se pueda decir que estuve muy cerca, más bien fui una de las 8000 mujeres que fueron a audicionar para Mónica y la que lo ganó fue Courteney Cox", respondió Davis antes de contar una anécdota junto a la estrella de Friends.

Kristin Davis audicionó para el papel de Mónica en la serie "Friends". Foto: Archivo

Por aquel entonces, Davis y Cox eran amigas. "En ese momento, Courteney y yo estábamos en la misma clase de yoga y solíamos pasar mucho tiempo juntas porque éramos actrices sin trabajo, meseras y esas cosas”, recordó sobre sus comienzos en el mundo de la actuación. “Después de cada clase siempre nos juntábamos", agregó.

"Un día Courteney viene y nos dice: ‘Chicos, ¿quieren acompañarme a comprar un auto?’, y todos dijimos: ‘Wow, ¿comprar un auto?’. Ahí ella nos contó que había hecho un piloto de una serie y que sentía que le había ido muy bien, que hasta pensaba en comprarse un Porsche", relató la actriz. "Y ese piloto fue Friends y realmente funcionó muy bien", remató.

Davis no fue la única actriz que casi logra un papel en Friends. Tea Leoni rechazó el papel de Rachel Green para actuar en la sitcom The Naked Truth (La cruda realidad) y debido a esto fue convocada Jennifer Aniston.

También el rol de Phoebe Buffay había sido propuesto a Ellen DeGeneres, quien lo rechazó porque ya estaba planificando su propio programa y, además, porque los productores le indicaron que el personaje de Phoebe debía cantar y ella no quería hacerlo.