"And Just Like That...", la secuela de "Sex and the City", tiene tráiler y fecha de estreno

La nueva serie de HBO Max, And Just Like That…, abre un capítulo diferente en la historia la innovadora e icónica Sex and the City.

Esta ficción, que presentó su primer adelanto, sigue la vida de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), estas tres amigas que navegan por el complicado viaje de la vida y la amistad. Claro que el viaje será más complicado ahora que tienen 50 años.

Tráiler de la serie "And Just Like That"

Esta nueva serie original de HBO Max tendrá diez episodios y se estrenará el jueves 9 de diciembre, con el lanzamiento de sus primeros dos capítulos. Los restantes ocho episodios se estrenarán, de a uno, los jueves en exclusiva en la plataforma de streaming.

De acuerdo a declaraciones de Casey Bloys, director de contenido de HBO Max, brindadas al portal TV Line, el equipo de escritores está siendo "muy, muy consciente del entendimiento de que Nueva York tiene que reflejar el aspecto actual de Nueva York". También agregó que contrataron intencionalmente a un elenco diverso porque no querían contar una historia con "todos los escritores blancos o un elenco completamente blanco", como sucedió originalmente.

Como se puede ver en las imagenes y en el tráiler, y como se anunció en su momento, este regreso no es con todo el equipo, ya que Kim Catrall no regresará como la desinhibida publicista Samantha Jones.



En la misma entrevista con TV Line, Bloys dijo: "Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va. Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades... Los amigos que tienes cuando tienes 30, es posible que no los tengas cuando tienes 50".

De esta forma, los personajes de la serie original que se mantienen en esta secuela son: Carrie, Miranda y Charlotte, así como Mr. Big, interpretado una vez más por Christopher Noth.