"And just like that...", la continuación de "Sex and the City" tendrá segunda temporada

La historia de Carrie Bradshaw y sus amigas no tiene intención de detenerse. Después de dos décadas del final de la serie Sex and the City, ese universo femenino seguirá creciendo. Eso se debe a que HBO Max confirmó que la secuela de la saga, titulada And just like that..., tendrá una segunda temporada.

Esta segunda temporada volverá a contar con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis como las protagonistas, y por el momento sin Kim Cattrall, como pasó en la primera temporada.

La serie And just like that... es la historia de Carrie (Parker), Miranda (Nixon) y Charlotte (Davis), quienes navegan por la complicada vida y amistad de mujeres de 50 años.

El último capítulo, emitido el pasado 3 de febrero en la plataforma de streaming, no cerró las historias que se fueron abriendo en la temporada. Desde el romance entre Miranda con Che (Sara Ramírez), al nuevo capítulo que se abría en la vida de Carrie, tanto en el plano profesional como en el personal, serán los ejes de esta segunda temporada.

El reparto de la serie, que se convirtió el mayor estreno de cualquier serie Max Original hasta la fecha, incluye además a Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

Después del estreno de esta nueva serie, el actor Chris Noth, quien volvió a interpretar a Mr. Big en el primer episodio, fue desvinculado del proyecto por acusaciones de abuso sexual en su contra.

"Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados", dijo Michael Patrick King, productor ejecutivo de la serie en un comunicado de HBO Max.

La serie Sex and the City, creada por Darren Star y basada en el libro de Candace Bushnell tuvo seis temporadas y 94 episodios emitidos entre 1998 y 2004 en el canal HBO. Desde su estreno ganó al público y la crítica, se llevó tres Globo de Oro y un Emmy a mejor serie de comedia, y renovó el estatus de estrella mundial de Sarah Jessica Parker, quien se convirtió en una de las primeras estrellas de Hollywood en probar suerte en la pantalla chica.

La serie pasó el cine con dos películas que continuaron las aventuras de estas amigas neoyorkinas, y también una serie derivada, The Carrie Diaries, donde se contaban los primeros años de Carrie en Nueva York.