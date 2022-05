El actor de "El juego del calamar" tiene nuevo proyecto mientras espera la nueva temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor surcoreano Lee Jung-jae no tenía agente estadounidense cuando El juego del calamar le hizo alcanzar la fama mundial , en septiembre de 2021, pero menos de un año después dice estar abierto a oportunidades en todo el mundo y debuta como director en Cannes.

Su ópera prima, Hunt, en la que también es guionista, protagonista y productor, es un thriller de espionaje ambientado en la década de los ochenta en Corea del Sur y sigue a dos agentes de inteligencia que buscan a un infiltrado en sus filas.

No se había planteado ser director, pero en esta ocasión, mientras reescribía el guión, reunió la valentía para pensar que también podía ponerse detrás de la cámara.

Plataformas como Netflix, donde se estrenó El juego del calamar, han ayudado a que las producciones audiovisuales en diferentes idiomas salten fronteras, aseguró.

A Lee el estreno de la serie le sirvió para ser conocido en todo el mundo y para recibir “buenas ofertas de un montón de sitios distintos”, añadió. “A nivel laboral, tengo y estoy abierto a más oportunidades”.

El creador de El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, aseguró este pasado miércoles en una entrevista con la revista Vanity Fair que la segunda temporada se estrenará a finales de 2023 o incluso en 2024 porque el guión todavía está incipiente y en etapa de preparación.

A corto plazo Lee no se plantea dirigir de nuevo: “Me identifico como actor. Me gusta mucho actuar y me quiero centrar más en eso, aunque si hay oportunidad de volver a dirigir podría aprovecharla”, concluyó el actor, para quien estar en Cannes con su primer filme “definitivamente es un honor”.