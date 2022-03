Zoe Saldaña y otros cinco famosos internacionales que son fanáticos del mate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A propósito del estreno de El proyecto Adam, que ya es la película más vista por los uruguayos en Netflix, las redes sociales de la plataforma de streaming le dedicaron un video entero al amor que una de las estrellas del film, Zoe Saldaña, tiene por una bebida típica del Cono Sur: el mate.

Este fanatismo no es novedad porque a Saldaña se la había visto en rodajes de las películas de Marvel, siempre bien acompañada de su mate. La actriz estadounidense interpreta a Gamora en el MCU.

Pero para este clip, la morocha cuenta al detalle cómo surgió su relación con el mate e incluso muestra cómo lo prepara. "Empezó cuando era jovencita, viviendo en la República Dominicana; teníamos algunos amigos que eran chilenos ya rgentinos e iban a la misma escuela que yo. La primera vez que lo tomé me sentí tan despierta y me fue tan bien en ese examen, se lo acredité al mate", relató.

Sin embargo, el amor definitivo le llegó de la mano de su maquilladora, la argentina Vera Steimberg. De eso pasaron ya 10 años. Saldaña bebe su mate con un poco de azúcar, no llega a hervir el agua

Seguro sabías que Zoe Saldana de El proyecto Adam es fan del mate, pero seguro no sabías de dónde sale ese fanatismo. Acá te lo cuenta ella misma mientras te muestra cómo lo prepara. pic.twitter.com/KIAvui4e70 — CheNetflix (@CheNetflix) March 14, 2022

Otros famosos internacionales que son fans del mate

Pero la actriz de El proyecto Adam no es la única estrella internacional que se ha declarado fan de esta bebida de fuerte tradición uruguaya y argentina. De hecho, ella influyó en uno de sus compañeros del Universo Cinematográfico de Marvel, Chris Pratt, que dio el visto bueno al beberaje.

En 2018, el protagonista de Guardianes de la Galaxia llegó a Brasil para promocionar Avengers: Infinity War, y allí le dieron de probar mate. Entonces recordó que veía a Saldaña tomarlo todo el tiempo y luego de probarlo y de tener una primera impresión controversial, fue entusiasmándose hasta afirmar: "Me gusta. Gracias, me enganché".

Sin embargo, no logró que le gustara más que el dulce de leche ni el arroz con leche, otros platos típicos latinoamericanos que le dieron a probar. ¿Dato de color? El mate que probó Chris Pratt fue preparado por un uruguayo, el enviado de El País para esa cobertura.

Chris Pratt tomando mate. Foto: Disney

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona, por ejemplo, se ha mostrado en reiteradas oportunidades con su mate, y hace poco eso llamó la atención de Gerardo Sotelo, que lo comentó en Twitter.

Tomando mate cual bardo uruguayo. Lo mejor de Arjona desde “Minutos”. pic.twitter.com/69kfqqbRkD — Gerardo Sotelo (@Cybertario) February 15, 2022

El actor Kevin Bacon es otro que suele acompañar sus días con esta bebida. Hace algunos años, un seguidor le preguntó en redes sociales si todavía consumía la infusión, y él contestó con un video en el que se lo ve "brindando" con su propio mate, que en el clip parece estar vacío.

El año pasado, en entrevista con Infobae, la estrella de Footloose y de películas como Apolo 13 o Río místico, contó: "Fui a Argentina, la pasé muy bien y vi gente tomando mate por primera vez en mi vida. Había un grupo de chicos en una plaza pasándose esta cosa de una mano a otra. Entonces me puse a averiguar (...) "Es un gusto que se adquiere. Mucha gente al principio siente que es horrible. Yo creo que sabe cómo bong water. Me encanta. Me gusta el ritual. No es como un café: tomar y punto".

Otro fan del mate es el cantante de Metallica, James Hetfield, quien probablemente adquirió esta costumbre gracias al amor: es que su esposa Francesca Tomasi es argentina, en concreto de Rosario.

Al músico se lo ha visto con su termo y mate incluso en un videoclip de la banda, el de la canción "Atlas, Rise!". Pero en fotografías de giras, ensayos y camarines del grupo, la presencia de este kit matero ya es costumbre

James Hetfield con su mate en el videoclip de "Atlas, Rise!" de Metallica. Foto: Captura de YouTube

Pero quizás uno de los principales embajadores del mate en el mundo Hollywood es, junto con Saldaña, Viggo Mortensen. El actor neoyorquino vivió varios años en Argentina, es un reconocido fanático de San Lorenzo de Almagro en fútbol, y matero de corazón.

El intérprete de El señor de los anillos, Capitán Fantástico y la ganadora del Oscar Green Book, de hecho, tuvo que vivir una confusa situación gracias a un paquete de yerba mate. En 2008, en el aeropuerto de Toronto, creyeron que la sustancia verde que trasladaba en una bolsa de nylon era marihuana, y que la bombilla era una pipa. Fue detenido momentáneamente y la noticia dio la vuelta al mundo.

Viggo Mortensen tomando mate. Foto: Captura de YouTube (Vanidades)

Aunque la mayoría de los famosos del mundo toman mate por la influencia argentina, Uruguay también ha dejado su huella y eso se nota sobre todo en el ámbito del fútbol donde, por ejemlo, Antoine Griezmann se convirtió en un experto en esta materia rioplatense.