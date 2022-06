Yamandú Orsi se animó al zapateo en "La peluquería de Don Mateo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yamandú Orsi fue el invitado este fin de semana en La peluquería de Don Mateo (Canal 10), donde además de hablar de política y su gestión en Canelones, se refirió a su costado poco conocido: el intendente se dedicó por 11 años a la danza folclórica.

Consultado por Julio Ríos sobre si "soñaba" con ser presidente, el jerarca comunal respondió: "No, no sueño. Pero es una posibilidad que quienes estamos en política y más siendo intendente, se maneja. No llego a soñarlo pero solo que te consideren es un orgullo y un privilegio", dijo.

Invitado por Álvaro Navia, Orsi se animó a una rutina de zapateo para malambo. El intendente fue elogiado por Navia: "Baila en serio"

En redes sociales, llamó la atención la habilidad del jerarca municipal. Las redes sociales del MPP compartieron el video.