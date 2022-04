Xuxa reveló detalles inéditos de su intimidad sexual con Ayrton Senna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Xuxa, de 59 años, reveló detalles inéditos (y muy curiosos) de su vida íntima con Ayrton Senna, el expiloto de Fórmula 1 fallecido en 1994. Fue en una entrevista que la actriz y animadora televisiva brasileña otorgó al comediante Sérgio Mallandro.

La relación entre Xuxa y Senna se produjo entre 1988 y 1989. La comunicadora contó que le propuso al piloto que usara casco durante sus relaciones sexuales. "Cuando conocí a Beco (así llamaba a Senna), le dije:

"¿Quieres estar con la Xuxa de la televisión, con sus botas? No hay problema. Yo me pongo las botas y tú te pones el casco. Era para pagar con la misma moneda”, dijo Xuxa.

La "reina de los bajitos" también habló de los comienzos de la relación con el piloto. Dijo que el deportista llamó a TV Globo para hablar con "la mujer más bella de Brasil".

“Tenía algo con Beco que nadie entenderá. Si pensaba en él, me llamaba. Teníamos algo muy diferente. ”, dijo. "La gente habla mucho sobre almas gemelas y demás. No sé si existe. Él me decía que si fuera mujer, le habría gustado trabajar con niños. Y yo siempre le dije que me gustaban los autos. Siempre he tenido un pie pesado. Siempre quise correr".



En la misma entrevista, Xuxa también se refirió a su relación con Pelé. Se conocieron a principios de los '80 en una sesión de fotos y estuvieron juntos durante seis años. Calificó al exjugador como "su primer y gran amor".

A su juicio, Pelé tenía "doble personalidad" con ella. "Me enamoré del Pelé, que era muy cercano a mi familia y que era muy divertido". Sin embargo, en la entrevista también recordó las traiciones del deportista.

"A veces llegaba con una marca de lápiz labial. Yo, a una edad temprana, no entendía muy bien esto. Pensé que era normal. No fue una tarea muy fácil de mis 17 a 23 años”, concluyó.