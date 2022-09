Ximena Torres, furiosa por la cobertura de la separación de Shakira y Piqué: "Harta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La portada de la última edición de la revista argentina Hola! despertó la indignación de Ximena Torres. Este jueves, la jurado de Masterchef Celebrity: Uruguay, publicó un filoso tuit como respuesta a la cobertura de la revista sobre la separación de Gerard Piqué y Shakira.

"Piqué enamorado. Ya no oculta su nueva novia: Clara Chía Martí", anuncia el titular principal, que se acompaña de una foto de la flamante pareja tomada de la mano en un pastizal. En otra imagen, ubicada en el ángulo superior derecho, la cantante abraza a sus dos hijos; el titular dice: “Shakira en su peor momento se refugia en sus hijos”.



“El galán con su nueva novia, por ende feliz", escribió Torres en su cuenta de Twitter. "Ella con sus hijos y el perro, ¿por ende en su peor momento? ¿Cómo nos representan los medios a las mujeres? Tanto para hablar y cambiar. Harta”.

El galán con su nueva novia, por ende feliz. Ella con sus hijos y el perro, por ende en su peor momento?



¿Como nos representan los medios a las mujeres? Tanto para hablar y cambiar. Harta. Vía @RevSudestada pic.twitter.com/ovhF1LCzGp — Xime Torres El #8M es de NOSOTRAS (@XimeTorres8) September 1, 2022

Pero Torres no fue la única en criticar el abordaje de la revista. La argentina Malena Pichot, también le escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "No es que las madres se refugian en sus hijos, es solo que alguien tiene que cuidarlos. Es diferente".



La politóloga y escritora argentina María Florencia Freijo analizó la portada: "Los hijos no son un refugio. Una es el adulto, y en el caso de las mujeres no podemos transitar ni los duelos en paz que tenemos que cuidarlos para que a ellos esto no les afecte emocionalmente. Mientras tanto, él y su novia....".