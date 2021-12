Ximena Torres debutó como cantante de la mano de su pareja, Max Capote: escuchala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ximena Torres cumplió 40 años el 1 de diciembre, y lo celebra en un gran momento laboral y personal. La chef y responsable de La Dulcería brilló en la última temporada de MasterChef: Celebrity Uruguay, no para de hacer libros y vive un momento pleno con su pareja, Max Capote, con quien tiene dos hijos, Juan Jacinto y María Guadalupe.

El festejo de los 40 la encontró en París con Capote, adonde viajaron en plan romántico y para recibir el premio Gourmand Awards, a mejor libro latinoamericano de cocina por Casero es mejor (Aguaclara).

Y a eso se le suma una buena nuvea mas, porque la jurado de MasterChef acaba de debutar como cantante. Es que a modo de regalo de cumpleaños, Capote —músico, productor y ahora integrante del staff de La Voz Uruguay— le cumplió el sueño de grabar una canción a dúo.



El tema elegido fue "How Do You Do It?", de la banda británica Gerry and the Pacemakers y alguna vez grabado por los Beatles. Al parecer, es uno de los temas favoritos de la chef, así que lo cantaron junto a la banda The Four Be4ts e hicieron un video de tono sesentero para acompañarlo.



"Años bobeando con esta canción, cantándola juntos en el auto por la ruta yendo al este o al oeste y fantaseando con algún día grabarla a dúo. Varios cumpleaños de Xime anteriores ya había hecho el amague de producirla como regalo pero había quedado por esa... Para sus 40 me decidí y concretamos nuestra fantasía beat. Esto que van a ver no es por el campeonato, es amistoso pero quedó superdivertido y por eso se los quiero compartir", escribió Max Capote en Instagram, al revelar el video.

Torres, que no lo hizo nada mal cantando, le respondió con un simpático y amoroso comentario: "Las locuras que me haces hacer! Del cantar en el auto al estudio. Gracias por cumplir mi sueño de ser cantante en los 60'".