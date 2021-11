Will Smith y una impactante confesión sobre su salud mental: "Consideré el suicidio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Will Smith se prepara para el estreno de The Best Shape Of My Life, la serie documental producida por YouTube Originals donde el actor se anima a repasar los momentos más difíciles de su vida. Según explicó en el tráiler oficial, su vida cambió considerablemente tras la irrupción de la pandemia del coronavirus.



El protagonista de éxitos como Hombres de negro y Soy leyenda reveló que en el último año y medio adquirió malos hábitos que afectaron su salud mental. En el avance de la serie de seis episodios, se puede ver al actor sentado en un extremo de una mesa conversando con su pareja e hijos y haciendo una fuerte revelación: “Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”.



Esa inesperada confesión, sobre la que no se explaya en el tráiler, permite a los fanáticos del actor anticipar que habrá impactantes confesiones sobre situaciones desconocidas hasta ahora. Hacia el final del clip, Smith lee un fragmento de su nuevo libro. Con lágrimas en los ojos, dice: “Lo que llegaste a conocer de Will Smith, el aniquilador de extraterrestres, una enorme estrella de cine, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado diseñado para protegerme a mí mismo, para esconderme yo mismo del mundo. Para esconder al cobarde”.



Sus revelaciones llegan luego de que trascendiera que perdió los casi diez kilos que aumentó durante el confinamiento por el COVID-19. En mayo, el actor posó en calzoncillos y una campera deportiva abierta para mostrar su cambio físico. “Voy a ser honesto con todos ustedes”, comenzó a explicar en su posteo de Instagram. “Estoy en la peor forma de mi vida”, aseguró.



The Best Shape Of My Life se estrenará el lunes 8 de noviembre en YouTube Originals y, además de hacer foco en su salud mental, mostrarà cómo el actor se ejercita para perder 10 kilos en 20 semanas.