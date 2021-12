Wanda Nara y su promesa al niño pastelero: no cumplió, la criticaron y se defendió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A inicios de este mes, Wanda Nara había compartido en su cuenta de Instagram el video de Joaquín Nahuel Escobar, un niño de 10 años que vive en la localidad de General Rodríguez y tras un accidente, terminó con el 25 por ciento de su cuerpo quemado.

Para pagar la operación, el niño lanzó un emprendimiento de pastelería en las redes sociales llamado Delicias J.N y se hizo viral.

Desde hace varias semanas, el niño disfruta de una gran popularidad: conoció a su ídolo, Damián Betular en el estudio donde se graba MasterChef Celebrity 3; también conoció al plantel de Boca Juniors y se sacó fotos con Carlos Tévez; e hizo una torta en vivo en el programa Mañanísima que conduce Carmen Barbieri en el canal Ciudad Magazine.



Además, Wanda Nara lo felicitó en sus redes sociales y le dijo que cuando llegara a Argentina, él se encargaría de la torta de cumpleaños de Constantino, quien celebró sus 11 años el pasado 18 de diciembre.

Bueno cumpli dos de mis sueños

Estoy muy contento y agradezco ala gente que me apoya y ala que critica ya entendi que es envidia. Por que digan lo que digan yo sigo cumpliendo mi sueños.

Muchas gracias a todos 😊 pic.twitter.com/YYZbnhwAiq — Joaquín Nahuel (@JoaqunNahuel) December 18, 2021

"Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños”, había escrito Wanda Nara en Instagram a inicios de mes.

Sin embargo, cuando se conocieron las fotos de la celebración realizada el sábado pasado, la torta de Constantino, uno de los hijos que Nara con Maxi López, no la había hecho Joaquín. Esta información trascendió por un posteo de la cuenta Chusmeteando, donde publicaron una captura de pantalla en la que un usuario pregunta: "¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?". A lo que el pequeño pastelero le contestó: "Hola, no me contestó Wanda, por eso yo no hice nada".

Captura de la cuenta Chumseteando. Foto: Captura Instagram

Esto generó que Wanda Nara se convirtiera en tendencia en las redes sociales y varios usuarios criticaron la promesa incumplida.

Lo que dijo Wanda Nara

La mediática, siempre atenta a lo que se dice de ella en las redes, no tardó en aclarar lo que sucedió. "El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín", escribió en una story de Instagram. De esta forma, Nara aseguró que hará otro festejo para que su marido, Mauro Icardi, pueda estar presente. En esa nueva celebración, el niño de las tortas tendrá la oportunidad de lucir todo su talento.