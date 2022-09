Viviana Canosa tras su salida de la televisión: "Estoy feliz con la decisión que tomé"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 6 de agosto, la periodista argentina Viviana Canosa decidió no salir al aire al frente de Viviana con vos tras protagonizar una pelea “a los gritos” con la producción luego de que no le permitieran incluir un escrache a Sergio Massa en su editorial.



Su renuncia provocó un acalorado debate tanto en las redes como en los medios sobre si había sido víctima de censura o si el accionar del canal estaba justificado. A un mes de que se desatara la polémica, la periodista habló por primera vez del suceso a través de un vivo en Instagram.

En diálogo con sus mil seguidores, Canosa expresó: “A un mes de la censura que vivimos con todo mi equipo. Quiero agradecerles a todos por el aguante que han hecho. No paro de recibir mensajes de apoyo, nos encanta. Sentimos un amor impresionante. Gracias por tanto amor y por tantas caricias al alma”.



“Le quiero agradecer a mi rebaño de pe***udos tan maltratado por este gobierno. Gracias a todos los medios, a los periodistas que salieron a manifestarse en contra de la censura. Aguante la libertad de expresión. No a la censura previa. Gracias a todos mis compañeros de A24. A todos", agregó.

"Los que estaban en el piso, en el control, desde la gente de seguridad que nos esperaba que ingresáramos, a los que limpiaban, a todos ustedes. Obviamente que me llamaron de todos los medios para que contara lo que pasó, no quisimos hacerlo. Yo no estaba preparada, estaba en shock”, comentó.

Finalmente, se refirió a los hechos. “Me da muchísima bronca todo lo que pasó porque soy periodista, necesito mi micrófono para contarles todo lo que pasa en la República Argentina. No soporté que quisieran ponerme una mordaza. Quiero que sepan que no tomo mis decisiones por calentura, siempre pienso mucho lo que voy a hacer".



"Ya habíamos tenido otros episodios en el canal, pero todos se dialogaron y yo al final pude hacer y decir lo que quería. Pero esta vez fue imposible. En América con Sergio Massa no se jode. Fue censura”, expresó.

“Ellos piensan que si no muestran lo que pasa no sucede. Absurdo ¿Se acuerdan de Béliz y la regularización de las redes sociales? Detestan la verdad. A este gobierno les molesta la verdad, les molestan los periodistas que dicen lo que piensan. Los que son capaces de perder su trabajo para no perder la libertad de expresión. Les quiero decir que esto para mi no es fácil, mantengo mi casa y a mi familia. Vivo de mi trabajo y este mes no lo cobro porque me fui”, manifestó.



“Yo estaba siendo une éxito y nadie se baja del éxito. Yo no podía hacer otra cosa, mi renuncia sirvió para exponer que había censura. No me fui porque tenía otro trabajo, pero estoy feliz de la decisión que tomé. ¿Cómo hago para pedirle a los políticos que sean honestos si no estoy a la altura de las circunstancias?”, aclaró.



“Ellos pensaban que no hablaba en serio cuando me dijeron que si no me dejaban poner el informe me iba, entonces me fui. Como si esto fuera poco, el lunes me desayune con otra noticia. Diez minutos con la introducción del programa solo mi silla, lo sentí como violencia psicológica. No solo conmigo, sino con la audiencia”, acotó.



“Ellos quieren manejar lo que pensamos y lo que decimos. Quieren un discurso único, piensan que no mostrando lo que pasa, no sucede. Les jode mucho la libertad y le tienen pánico a la libertad de expresión. Armaron un relato y no pueden soportar que vengamos a tirarlo. Hay que poner luz, como a las ratas, para que huyan”, concluyó.