Viviana Canosa contra Agarrate Catalina: "Esta es la 'cultura K'"

Viviana Canosa regresó a la televisión con una nueva temporada de su programa Viviana Con Vos, y no pasó desapercibida. Al inicio del programa, la periodista dedicó un duro editorial contra el gobierno kirchnerista en el que no se salvó ni la murga uruguaya Agarrate Catalina.

Luego de cuestionar irregularidades y polémicas declaraciones de funcionarios del gobierno, la conductora se detuvo a analizar a los referentes de lo que ella llama la "cultura K". En particular, recordó una vieja actuación de la murga Agarrate Catalina en la Playa de Mayo frente a la Casa Rosada y no lo hizo en los mejores términos.

"Mirá este video de una murga uruguaya cantando en la Rosada diciendo un montón de barbaridades y nosotros como siempre garpando la fiesta", dijo para presentar la actuación del conjunto.

Las imágenes mostraban a la murga en un festival multitudinario recitando su cuplé La Violencia, presentado en el año 2011. La canción es una fuerte crítica social que aborda la problemática de la marginalidad desde la óptica de los sectores excluidos.

En un fragmento, por ejemplo, el grupo canta: "Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy re pasado, como ya estoy jugado me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta, vos me mandás la yuta y yo te mando para el cajón".

Luego de emitir las imágenes, Canosa afirmó contundente: "Esta es la cultura K". También se quejó de que "esto que acabás de ver lo pagan con la nuestra". Finalmente, lo comparó con el cantante L-Gante, a quien definió como "otro exponente de la cultura K".

