Vino de Argentina a ver a Gorillaz en el Antel Arena y le dio su currículum a Damon Albarn

"Me agarró el CV, lo amo con toda mi alma". Con ese mensaje, una joven argentina llamada María describió el particular encuentro que tuvo, en Montevideo, con uno de sus artistas favoritos: Damon Albarn, que ahora tiene su curriculum vitae en las manos.

La historia es la siguiente. La chica, una entusiasta de la música que se presenta como productora, manager y bailarina, viajó a Uruguay para participar del festival Primavera 0, que se realizará este jueves en el Antel Arena, y así ver en vivo a la banda Gorillaz.

Pero antes del evento musical, la muchacha se encargó de montar guardia en el hotel donde los músicos se hospedan, y logró cruzarse varias veces con Damon Albarn, fundador de Gorillaz, líder de la banda Blur y responsable del proyecto musical como The Good, the Bad & the Queen.

Cada encuentro quedó registrado en fotos que se encargó de compartir en sus redes sociales. Y en uno de esos momentos fue que logró su cometido: darle al propio Albarn un curriculum vitae, con el objetivo de conseguir trabajo en la industria musical.

En las imágenes que compartió, de hecho, se ve que mientras la abraza, Albarn sostiene en una mano una serie de papeles, que son los que acaba de entregarle la chica.

ME AGARRÓ EL CV, LO AMO CON TODA MI ALMA pic.twitter.com/zhhoXdvaMg — mery the roadie (@merytheroadie) April 27, 2022

En otra foto que subió a su cuenta de Twitter se aprecia el detalle de un sobre, dirigido a Damon y firmado por Mery con un corazón. Por debajo se puede ver una detallada carta en la que incluso figuran sus vías de contacto, y otro documento en el que explica que es productora.

Mery también logró saludar y fotografiarse con otros integrantes de Gorillaz, aunque no todo fue alegría, ya que en redes sociales tuvo que enfrentar algunas críticas de usuarios que cuestionaron su actitud.

"Desde ayer recibí muchas bardeadas por el solo hecho de, sin joder a nadie, salir a perseguir mis sueños. Pero sigue existiendo gente con ganas de desearle el bien a otros", expresó.