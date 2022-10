¿Qué fue de la vida de los ganadores de todas las temporadas de "Masterchef Uruguay"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su edición del martes, Masterchef Celebrity: Uruguay definió a sus cinco finalistas. Tras la eliminación de Luana, Abigail Pereira, Martín Kesman, Sara Perrone, Eduardo "Colo" Gianarelli y Eunice Castro siguen en carrera por conquistar el trofeo del reality show de Canal 10.

Además de la salida de la cantante, la más reciente entrega del programa culinario brindó otra sorpresa a los televidentes. Es que seis de los ganadores de Masterchef: Uruguay se reencontraron para asistir a los participantes en la prueba de eliminación.

De esta manera, Paula Silva y Aldo Martínez —los dos campeones de las ediciones de famosos— y Natalia González, Alicia Patella, María Gracia Sosa y Nilson Viazzo —los ganadores amateur— volvieron a vestir el uniforme de Masterchef frente a las cámaras de televisión. Y, antes de volver a cocinar, narraron su presente tras haber triunfado en el reality show.

"Yo sigo con mi trabajo en el Ministerio (del Interior), con el programa Pelota al medio, cocinado. Tuve la oportunidad de trabajar con un montón de chiquilines, estudiando recetas y compartiendo lo que voy a haciendo día a día en mis redes", dijo Nilson Viazzo, policía y primer ganador del certamen. "Me cambió la vida Masterchef", aseguró luego.

Luego, Maria Gracia Sosa, venezolana y segunda ganadora de la edición amateur, repasó su presente. "Sigo con mi carrera de Medicina, trabajando, y cocinando en las redes y compartiendo con la gente. Todavía me impresiona que la gente sigue demostrando cariño y recordando todo lo que pasamos acá. Volver me llena de emoción, pero tengo los mismos nervios que el primer día", dijo la cocinera.

Por su parte, Alicia Patella, tercera ganadora del formato, habló de su vida en Salto. "Ustedes abrieron esa caja de pandora y no la cerraron más", le comentó a Sergio Puglia cuando le preguntó sobre su actividad en las cocinas. Lo mismo sucedió con Natalia González, la cuarta triunfadora del programa, que también vive en Salto. "Estoy con Nativo, un restorancito de campo que hay cerca de la represa hidroeléctica. Masterchef me dio la oportunidad y me fui al norte", comentó.

Aldo Martínez, el primer ganador de Masterchef Celebrity, habló de su cambio de vida. "Me quedé en la tele; vi luces y entré", dijo, entre risas, sobre su ingreso a El show de la tarde, que va en el mismo canal. "Cambió todo después del programa, ya sea en lo personal y en lo artístico. Hay un antes y un después en mi vida; eso está clarito. Estoy con los mismos nervios de siempre", agregó el carnavalero.

Por último, Paula Silva, la segunda y —hasta ahora— última ganadora de Masterchef Celebrity, comentó: "Gracias a Masterchef descubrí un romance con la cocina. Fue un antes y un después porque no sabía cocinar, y acá aprendí absolutamente todo". En paralelo, no ha parado de trabajar como actriz: protagonizó la película Virus 32 y pronto se estrenará una nueva serie con ella, Alí Sócrates.

A horas del reencuentro, Martínez publicó una fotografía junto a sus colegas. "¡Que lindo fue volver a las cocinas de Masterchef! ¡Y qué mejor que con este grupo maravilloso!", escribió en su cuenta de Instagram.

El único campeón que faltó a la cita fue Carlos Tellechea, el ganador de la única edición de Masterchef Profesionales que se realizó en Uruguay. El chef de Maldonado, campeón en el ciclo realizado en 2018, continúa dedicado a la gastronomía pero ahora en España. Está instalado en Barcelona, y en su cuenta de Instagram muestra cada plato que prepara.