Victoria Saravia recordó la muerte de su padre: "Él no se fue y quien lo hizo está libre"

El domingo, coincidiendo con la celebración del Día del padre en Argentina, Victoria Saravia publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram para recordar a su padre, Villanueva Saravia. "La excusa de esta fecha es para recordar lo mucho que te extraño", escribió.



"Yo trato de salir de este dolor. He luchado toda mi vida y lo llevo bastante bien", agregó en una de las historias que publicó en la red social. "Pero una cosa es llevar todo bien y otra cosa es no recordar que a mi padre se lo llevaron de este mundo, él no se fue y quien lo hizo está libre", cerró en el texto que publicó junto a una fotografía tomada en su niñez y que la muestra abrazada con su padre.



Las historias de Instagram fueron acompañadas por capturas de una entrevista publicada en 2011 en el portal La Red 21 bajo el siguiente título: "A Villa lo mató un Comando especializado y contratado para simular un suicidio". Quien dijo esa frase fue Mario Burgos, autor del libro Complot a la uruguaya: ¿quién mató a Villanueva Saravia?, editado en 2011.



Allí repasa los hechos que sucedieron el 12 de agosto de 1998, cuando encontraron muerto y con un disparo en la cabeza al exintendente de Cerro Largo y padre de Saravia. "Hay una verdad que la conoce el pueblo, ya que durante diez años en este país, donde se pregunte que pasó con Villanueva Saravia, la gente responde 'lo mataron'", aseguró en 2011 el autor del libro.



Vitto Saravia agregó el link a la entrevista recién mencionada y la acompañó del comentario "para los curiosos o aquellos que se olvidan".