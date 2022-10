Víctor Hugo Morales reveló que quiere volver a Uruguay y habló del Frente y del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana, Víctor Hugo Morales fue entrevistado en el ciclo Lado B, emitido por TV Ciudad, y se refirió a su relación con su país natal. "Este es mi lugar: es el sitio donde, si me dan los tiempos, vendré a terminar mi vida", comentó. "Uruguay tiene mis raíces, mi formación y mi historia personal; le pertenezco a estos ámbitos en mi formación como periodista".

Más adelante, Wilmar Amaral, el conductor del ciclo de entrevistas, le preguntó al relator cómo "vive al Uruguay políticamente con este gobierno de coalición", y el Morales respondió lo siguiente: "No soy mucho de opinar del Uruguay porque el no estar en el filo de la información me inhibe de una participación periodística. Ahora, como persona, naturalmente, prefería los tiempos de gobierno del Frente Amplio".

Tras ese comentario, desarrolló su idea. "Me parece que siempre hay una contención diferente de los gobiernos de izquierda para aquello que es mi origen: para los sectores medios y más vulnerables, las izquierdas son un mecanismo de defensa y una protección", aseguró. "La derecha es muy agresiva en el tratamiento que da a esos sectores; trabaja normalmente para las elites dominantes y el mundo empresario, económico y mediático. Por supuesto, uno prefiere gobiernos de izquierda".

También dijo que José Mujica es uno de sus héroes políticos.

"Estamos por recuperar Brasil", agregó. "Está donde está Venezuela, Bolivia, volvió Chile, volverá a Uruguay y volvió la Argentina aunque no pudo hacer un gobierno profundamente de izquierda, pero el intento del gobierno es de esos sectores".

Tras escuchar sus palabras, el conductor le pidió que profundizara su idea de cómo gobierna la derecha, y le preguntó si eso aplicaba a Uruguay. "Es que no lo saben hacer de otra manera", lanzó. "Siempre hay una tendencia a que las cosas sean de esa forma, pero no me gustaría entrar en detalles porque he perdido autoridad ante mí mismo para hablar fuertemente de lo que pasa en Uruguay".

Por otra parte, Amaral le pidió que diera su opinión sobre lo sucedido en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. "Me da la sensación de que mi pueblo, Cardona, tuvo pleno trabajo y empleo. Tengo un amigo íntimo que tenía una cuestión de abejas y no encontraba gente para trabajar porque todo el mundo tenía trabajo. El intento del pleno empleo en un mundo donde lo retacea es la gran tarea de los gobiernos, que tienen que pensar en la gente y en los trabajos".

"En la salud pública también lo vi muy bien", sumó. "Una parte de mi familia fueron muriendo en estos años, pero los sentía muy bien atendidos en sus años finales. Si hay salud pública y se mantienen los valores de la educación, me parece que habla, a las claras, de un gobierno que se preocupa del trabajo, de la educación y la salud. Lo hace como nadie un gobierno de izquierda porque está en su naturaleza".

Finalmente, Morales analizó el final del ciclo de gobierno de Frente Amplio. "Hay un desgaste en los gobiernos de izquierda, siempre. La clase media se va tornando más ambiciosa y el que sale de la capa más baja de pobreza y sus exigencias son otras y no están tan contempladas como las primeras: de clase media tirando para abajo, a clase media un poco más estable. Eso ocurre prácticamente en todos los países: siempre hay una queja que se va generalizando porque no da plena satisfacción", concluyó.