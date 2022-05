Vero Piñeyrúa enumeró las condiciones que debe reunir un hombre para enamorarla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con el desparpajo que la caracteriza, Verónica Piñeyrúa asistió a Algo Contigo (Canal 4) para hablar de su alejamiento de la televisión. Sin embargo, la entrevista rotó hacia asuntos del corazón y la comunicadora se lució detallando qué es lo que espera de un hombre a la hora de darle una oportunidad.

"No existe la persona perfecta", consideró la comunicadora tras varias experiencias fallidas en el amor. Reveló que ella asiste a boliches en busca de conocer gente, pero siente que en esos ámbitos los hombres la "miran pero no encaran". "Después me escriben por Instagram y me dicen 'te vi en el boliche'", lamentó.

Luego, comenzó a dar las pautas que debe reunir un hombre para acceder a una cita con ella. La primera condición es tener el Instagram abierto al público. De esta forma, ella puede analizar las fotos para evaluar si le da una oportunidad. "Al principio una quiere mirarlos para ver cómo son", explicó.

Otra característica importante que busca en un caballero es que no tenga las intenciones de tener más hijos. "Yo no quiero más bebés", indicó la comunicadora que ya fue madre dos veces.

Un factor central es que "trabaje": "No estoy para mantener a nadie", afirmó categórica, y consideró que es relevante que el hombre pueda "invitarme a tomar algo".

En cuanto a lo referido a la edad, la comunicadora y profesora de educación física de 45 años confesó que "me gustan más jóvenes". Eso sí, tienen que ser "mayores de 35" porque a esa edad todavía "son demasiado chicos". "Me escriben hasta de 25 años, pero esos no los contesto", reveló.

Finalmente, aportó una característica que sorprendió a todos: "Tiene que tomar cerveza. Si toma agua, no...". Piñeyrúa se detuvo en detallas que ella busca alguien con quien pueda "compartir algo, puede ser un vino o un trago".

Verónica Piñeyrúa debutó en televisión en 2014 con la cobertura de los Premios Iris para Bendita Tv. Desde entonces, formó parte de varios programas de Canal 10. Actualmente conduce el programa radial Pueblo Fantasma en Del Sol FM.