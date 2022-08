Ventura habló de la salud de su hijo de 8 años: “Todavía no habla, tiene que ser estimulado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes, Luis Ventura dialogó con Florencia Peña en el programa La P***a Ama, y dio detalles sobre la salud de Antonito, su hijo de 8 años, que padece un severo problema neurológico. “Hay momentos que son difíciles”, acerca de su hijo, fruto de su fugaz relación con Fabiana Liuzzi.



“Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, agregó. “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”.



“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, aclaró Ventura.



“¿Tus otros hijos lo conocen a Antonio?”, le preguntó Peña. “Sí, pero no tienen trato ni interacción. La vida se encargará de acomodar las cosas. O no. A lo mejor, tiene que ser así la relación, y bueno... Lo que aprendí con todo esto es que cuánta gente hay matándose por un mango, por un escalón más arriba y no tienen noción, aquellos que están sanos, de la riqueza que tienen en sus vidas con la salud”, reflexionó.