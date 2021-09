La "venganza" de Fernando Tetes con Marcelo Tinelli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es un buen año para Showmatch. El programa de Marcelo Tinelli no logra cristalizar las mediciones de rating de otros años y su horario de emisión ha sufrido cambios. Desde esta semana Canal 13 de Buenos Aires dispuso que comience a las 23:00 mientras que en Uruguay su horario es de las 23:15.

En otros años, tanto en Argentina como en Uruguay, Showmatch y su Bailando por un sueño estaban tan impuestos en el primetime que Tinelli solía extender las emisiones.

En Uruguay, esa característica fue sufrida por varios programas, entre ellos Plata baja. El late night show que Teledoce estrenó en 2006 empezaba tarde debido a que Tinelli terminaba cada día más tarde. Hubo emisiones que llegaron a empezar pasadas las 2:00 de la madrugada. Esto hizo que el programa, a pesar del suceso, fuera discontinuado.

Fernando Tetes, uno de los conductores de aquel programa, se acordó de la situación en momentos en que el que se queja del horario es el propio Tinelli.

"No miro Tinelli ni me interesa nada de su programa, pero que paradójico, dejamos de hacer Planta Baja porque su programa terminaba a cualquier hora y nosotros arrancábamos de madrugada (el aniversario empezó 02.45). Ahora él se queja porque no le respetan el horario La vida misma", escribió en Twitter.