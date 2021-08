Valentina Rossi, la periodista deportiva que es una "mujer de fútbol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cómo se dieron tus comienzos en el periodismo deportivo?



—El año pasado en febrero comencé con el fútbol femenino. Un amigo llamado Santiago Sosa, que se dedica también al periodismo y especializado en fútbol femenino, me convocó. Tuvimos un programa en la 1410 AM con coberturas de partidos e información sobre el campeonato. Después de eso vino la pandemia y pensé que no iba a tener suerte. Me decía: “Se suspendió todo. Terminó mi carrera”. Pero en abril me convocaron del sitio Salimos.uy para redactar noticias breves vinculadas al fútbol. Por otra parte, surgió la posibilidad de hacer notas en páginas de Peñarol y también las transmisiones partidarias de Progreso a la vez que arranqué como community manager de Fútbol club (Radio Fénix). A la vez soy parte del programa Enlace fútbol y del sitio Elreporte. De todo un poco.

—¿Por qué te inclinaste por el periodismo deportivo? ¿Cuál es tu historia personal con el fútbol?



—Nunca llegué a jugar. De chica practiqué taekwondo y fue el único deporte que hice. En la escuela estaba siempre con los varones. Me encantaba jugar al fútbol. En mi casa era muy inquieta. Me trepaba a los árboles. Nunca fui un ser quieto. De grande empecé a ir a la cancha. Mi familia es muy futbolera. En cuanto al periodismo, no sabía muy bien qué estudiar porque a mí me gusta mucho también la crónica roja. Hice un test vocacional a la salida del liceo y me dijeron que me inclinara por el periodismo. De todos modos no estoy cerrada a hacer información general, por más que por el momento me dedico al deporte.

—Estás en el proyecto “Mujeres del fútbol”, que se dedica a hacer transmisiones de partidos de fútbol con voces únicamente femeninas. ¿Cómo surgió la idea?



—Surgió de una charla con mis compañeras Érica Correa y Fiorella Posse. Hicimos una gran amistad entre las tres y le prepuse a las chiquilinas hacer algo entre nosotras y mostrar nuestro trabajo. Fiorella tuvo la idea de transmitir el clásico en el Parque Central. Y tuvo mucha repercusión. Nos copamos y hasta ahora no paramos. Transmitimos todos los fines desde semana y desde un lugar que no se ve mucho en los medios. No se ve que tres mujeres hagan transmisiones.

—¿Cómo eligen los partidos a transmitir?



—Lo vemos en función de los tiempos que nos quedan a cada una. Fiorella es mamá, Érica vive muy lejos y yo estoy un poco más cerca.

—Por lo general estás a nivel de cancha, ¿verdad?



—Hacemos de todo. Con Érica nos turnamos entre vestuarios y comentarios. Elegimos cada una un equipo y también comentamos.

—Siendo inquieta, ¿qué otras actividades tenés además del periodismo deportivo?



—Estoy estudiando comunicación, a su vez soy maquilladora y además, medio de atrevida, fotógrafa.

—Tu pareja Matías Gallardo es futbolista, ¿se conocieron en el ambiente?



—Por la labor de periodista más que nada pero en realidad somos casi vecinos. Estamos hace poco pero en el ambiente surgió todo. Por ahora va todo bien.

—¿Te ha tocado transmitirlo?



—Sí. Me ha tocado. Soy muy objetiva a la hora de cubrir un partido y me saco la camiseta personal. Es mi trabajo. Si hay que darle palo, se le da. Lo lamento. Es el trabajo.