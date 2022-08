Uruguayo Raphael Dufour denunció a Pepe Cibrián por abuso sexual: "Fue muy fuerte"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo Raphael Dufort denunció y ratificó esta semana su acusación contra Pepe Cibrián, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 33 de Buenos Aires.

Según consigna La Nación, en el expediente se señala que Cibrián “fue imputado sobre abuso sexual y violación”, y que Dufort lo acusó de “prostituyente habitual” y “abusador sexual”. El lunes, el denunciante confirmó su declaración mediante una audiencia virtual.

En diálogo con TV Show, Dufort —que ya había hablado del abuso en 2017— contó que la situación ocurrió hace más de 20 años. El uruguayo y el argentino se habían vinculado en términos laborales, pero todo cambió, según la declaración del denunciante.

"Cuando se estrenó Boom, en 1999, fue un espectáculo muy importante y logré el interés de muchos productores en Argentina. Hicimos una temporada en Carlos Paz con Graciela Alfano, gané 14 premios, llegué a Uruguay y me puse a trabajar con el Conrad. Ahí me conoció Cibriani; había visto un espectáculo mío y quedó impactado", relató.

Ese día, dijo Dufort, ambos fueron presentados y Cibrián lo invitó a su casa al día siguiente. "Siempre fue en tono laboral. Accedí ir a la casa, fui antes del mediodía y había jovencitos. En la otra casa estaba su madre y su tía. Empecé a dibujar lo que me pedía para el espectáculo Las mil y una noches que iba a hacer. Era mucha la presión que me ponía y dibujé mucho ese día. Ahí vi una situación que no me gustó porque llegaron dos chicos de Maldonado, muy jovencitos, y fueron para su cuarto. Él bajó, los chicos se fueron y me dijo que me quedara en su casa, que había una habitación para mí. Para mí era una de esas oportunidades que se dan en la vida, conocer a un director de esa talla. Me quedé pero al otro día me fui porque tenía otros compromisos y quedó en llamarme".

Celina Rucci y Raphael Dufort en el espectáculo "Boom". Foto: Archivo

Cuatro días después, Cibrián lo volvió a llamar. El uruguayo, que iba a diseñar el vestuario para el nuevo montaje del artista, viajó a Buenos Aires y asegura que durante un viaje en auto, el también autor, dramaturgo y actor lo acarició sin su consentimiento.



"Y al otro día me pidió que fuera temprano para empezar a trabajar, y después de almorzar empecé a dibujar porque estaba re entusiasmado. Cibrián dijo que se iba a dormir la siesta y le dijo a la chica de la limpieza que iba a venir gente. Tocaron el timbre y subieron dos chicos, taxiboys. A la media hora que ellos ingresan me llama", relató.

Según Dufort, cuando entró al dormitorio, Cibrián estaba sin ropa y le pidió que se acercara. Ante su negativa, habrían aparecido los dos hombres que habían llegado a la casa con anterioridad, y se habría producido el abuso.

"Fue una situación muy jodida, violenta, muy fuerte", dijo a TV Show. "Lo que viví fue una situación violenta de abuso sexual, me rompieron la ropa y me abusaron. Me costó mucho hablar".

Sobre la denuncia penal, declaró: "La denuncia la hice hace dos semanas y el lunes la ratifiqué. Se hizo la denuncia escrita por la doctora Raquel Hermida, que es la misma abogada de Calu Rivero y otras figuras de argentina que han sido abusadas. Voy a ir hasta las últimas consecuencias, porque hay un montón de chicos que me escriben que les pasó lo mismo. Mucha gente dejó el espectáculo porque le dio asco todo el medio y hasta se fueron de Argentina. Si nadie lo habla, después te tratan de busca fama y me duele que digan eso, cuando siempre cuidé el honor y a los artistas".

El uruguayo reflexionó: "A mi madre le afectó muchísimo esta situación. Por eso uno a veces no denuncia en el momento. Estamos en un momento en que todo el mundo está cambiando, los derechos cambian, los lugares donde poder denunciar cambian. Hace 20 años atrás no había posibilidad de hacerlo. La gente me pregunta por qué no denuncié en su momento. La respuesta corta es porque era imposible denunciarlo en su momento".

Pepe Cibrián. Foto: Leonardo Mainé

Tras la ratificación de la denuncia penal, se espera que Dufort sea sometido a una pericia psicológica y psiquiátrica, que Cibrián sea citado a indagatoria y que eventualmente se lo procese o se lo sobresea.

TV Show intentó contactarse con Pepe Cibrián, sin éxito. En las últimas horas, el productor argentino dijo a la prensa de su país: "Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios. No corresponde".