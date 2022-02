Twitter sancionó a Ignacio Álvarez por un tuit sobre los frenteamplistas que lo denunciaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ignacio Álvarez reveló este martes que Twitter le aplicó una suspensión de 12 horas debido a una presunta difusión en esa red social de "información privada de otras personas".

El periodista contó en La pecera que recibió la comunicación de Twitter y dijo que en un primer momento pensó que se debía a que había compartido en la red social el programa donde se emitieron los audios referidos a la denuncia de violación grupal.

Sin embargo, el tuit cuestionado era mucho menos polémico. Refería a un documento firmado por los legisladores y militantes frenteamplistas para denunciarlo por presuntos delitos derivados de los audios.

MIRA TAMBIÉN Legisladores frenteamplistas denunciarán a Nacho Álvarez por divulgación de audios

"De los más de 60 frenteamplistas que habían firmado el comunicado acusándome para que se me investigara, solo 30 personas (entre ellas 10 diputados y apenas dos senadores) terminaron firmando el escrito presentado a la Justicia (entre ellos Andrade). Recalculando y calculando", había escrito Álvarez y adjuntó una foto del papel con las firmas estampadas.

Al parecer, algunos seguidores se vieron afectados y denunciaron ante Twitter este contenido, considerándolo "información privada".

Álvarez reaccionó en La pecera: "¿Por este tuit me dicen que estoy violando la privacidad? Son legisladores de la República, firmaron una denuncia penal contra mí. Lo único que hice fue poner su firma en un documento que es público. Ellos son públicos. ¿Qué está pasando? ¿Alguien me puede explicar?", se preguntó el periodista.

Para evitar el camino "largo" de iniciar una reclamación ante Twitter, eliminó el mensaje y la cuenta ya fue reestablecida.

"Estos fachos de TW me suspendieron la cuenta unas horas porque algunos otros fachos me denunciaron por publicar las firmas de los frentistas fachos que me quisieron encarcelar por hacer periodismo. Insólito, pero aquí seguimos defendiendo la democracia y el derecho a informarse", escribió Álvarez este miércoles.