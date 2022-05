¿Dónde trabajaba Rachel McAdams antes de convertirse en una estrella de cine?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que irrumpió en la industria del cine, hace poco más de dos décadas, Rachel McAdams se convirtió en una cara conocida. Títulos como Chicas pesadas, Diarios de una pasión o Los rompebodas la convirtieron en una estrella. Es talentosa y recibió una nominación al Oscar por la película Spotlight, donde interpretaba a una periodista del Boston Globe que investigaba una serie de abusos de sacerdotes a niños.

Claro que al llegar al Universo Cinematográfico de Marvel, logró una mayor popularidad. Allí da vida a Christine Palmer, cirujana de emergencias y antigua colega y pareja de Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), quien se convertiría en el Hechicero Supremo del universo Marvel. Este año repitió su personaje en Doctor Strange en el multiverso de la locura que rápidamente se convirtió es una de las películas más taquilleras del año.

Si bien hoy cuenta con una variedad de papeles reconocidos, pocos conocen que antes de volverse muy famosa, y mientras vivía en Canadá, trabajó en la cadena de restaurantes de comida rápida.

Si bien McAdams estudió actuación desde chica, fue a un campamento de verano de Disney y Shakespeare cuando tenía 12 años, pensaba dedicarse al patinaje artístico. Ganó premios regionales y continuó en ese deporte hasta los 18 años, pero como el dinero no le alcanzaba, comenzó a trabajar en McDonald's.

Así lo reveló la actriz en una entrevista con la revista Glamour, quien contó que mientras vivía en Canadá, y tiempo antes de ser una celebridad, trabajó en esa cadena de comida. "Durante unos buenos tres años. Mi hermana y mi hermano trabajaban allí ¡Ella era mi manager!", dijo la actriz.

En la entrevista también contó cómo fue trabajar en la franquicia. "Era un gran lugar para trabajar, pero tenía un poco de TOC (trastorno obsesivo compulsivo) con el lavado de manos y simplemente no tenía tiempo. Dijeron: ‘Oye, el autoservicio está retrocediendo. ¡Dejá de lavarte las manos!’. Yo no era una gran empleada", comentó. Por lo visto no era la mejor empleada, porque también dijo que una vez rompió la máquina de jugo de naranja.