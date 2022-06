Toto Da Silveira reveló que quedó sin cabina y debió irse de la cancha de Danubio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge "Toto" Da Silveira contó este martes de un malentendido que lo dejó sin cabina el domingo en el partido de Danubio ante Nacional, disputado en Jardines del Hipódromo.

"No puedo hablar de lo que pasó en Jardines", comentó este martes a su compañero Santiego Pereira en el programa A fondo (1010 AM). "Teníamos una cabina asignada para Radio Cristal y están todos los documentos que así lo avalan. Pero cuando llegaron los compañeros para instalar, había otra radio adentro", agregó.

Ante la confusión, Da Silveira se comunicó con autoridades danubianas, entre ellas Arturo Del Campo. "Me dijo que la cabina nos correspondía y que él iba a sacar a la otra radio. "No, no", le dije, "Yo no saco a nadie, de ninguna manera". Esto es un error de Danubio .Y me fui. Nos fuimos a lo de Sanzó a hacer el partido", complementó.

Da Silveira integra el equipo de Superfútbol, que transmite los partidos por Radio Cristal (AM 1470) liderado por el relator Marcelo Sanzó y secundado por Claudio Veiga. ​