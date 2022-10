Teto Medina tras ser detenido por asociación ilícita: "Quiero pensar que fue un error"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo “Teto” Medina rompió el silencio luego de su excarcelación en el marco de la causa por la supuesta asociación ilícita que funcionaba en la comunidad terapéutica La Razón de Vivir. “Quiero pensar que fue un gran error”, dijo el conductor en una entrevista emitida en el canal argentino C5N.



Medina fue acusado junto a otras 16 personas que manejaban centros de rehabilitación de adictos a las drogas en las localidades bonaerenses de Florencio Varela, La Matanza, Almirante Brown y General Rodríguez. Más allá de la excarcelación, Medina sigue procesado en esta causa y para continuar en libertad deberá presentarse una vez al mes en el juzgado y no acercarse a los predios de esa comunidad terapéutica.



"Ninguno de los chicos se quería ir de la comunidad", remarcó el conductor en diálogo con Jorge Rial para el programa Argenzuela. "Quiero pensar que fue un gran error", sostuvo sobre su detención.



Sobre las condiciones edilicias de la quinta donde funcionaba uno de los centros de tratamiento, Medina indicó: "Yo las habitaciones nunca las vi, pero a mí lo que más me llama la atención es que ningún chico me haya dicho algo. Nunca me dijeron nada", insistió.



Luego, aseguró que gracias a su trabajo con los internados en recuperación encontró su vocación. "Esto que hago, lo amo. Porque mezclo todo, el Teto, el que estudió, las anécdotas", explicó y reveló que cobra 2500 pesos argentinos por paciente.

Más adelante, Medina dijo que pensó en sus hijos cuando lo allanaron y su foto con las esposas recorrió las redes sociales. Por otra parte, destacó el apoyo que recibió por parte de los jóvenes a los que ayuda a recuperarse y de sus familias durante los días en que estuvo detenido. Incluso dijo que hizo un grupo en la comisaría con policías. “Yo quiero pensar que fue un gran error”, insistió sobre su arresto.



Y agregó: "Entrá a una comunidad conmigo para ver lo que es el abrazo de los pibes, el amor de los pibes. ¿Por qué a mí? Está bien, debo estar por hacer algo muy grande y tengo que pasar esta prueba".



Ahora, la principal preocupación de Medina es continuar con su trabajo en otras comunidades terapéuticas. "Me dijeron que no puedo ir a esta comunidad, pero ahora el doctor (Adrián) Tenca mandó a pedir que se especifique si puedo ir a las otras. Porque yo los extraño a los pibes", admitió. "Se genera un lazo muy fraternal", insistió.