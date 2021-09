El testimonio de un oyente que conmovió a todos en "Malos pensamientos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa de Orlando Petinatti propuso a la audiencia que dieran testimonio sobre discusiones que habían tenido con un profesor. Nadie sospechaba que con esa consigna apareciera una fuerte historia de vida.

Fue el caso de Andrés, un oyente que dio testimonio de un rezongo de una profesora de matemáticas, que terminó en la expulsión del joven del liceo. A raíz de ello, el adolescente terminó varios días durmiendo en la calle, por temor a volver a su casa, donde primaba la violencia, con la noticia de la expulsión.

Todo ocurrió hace 20 años en el Liceo 8 de Montevideo. Andrés contó que una profesora de matemáticas lo castigó por estar disperso en clase. "Puso un montón de ecuaciones en el pizarrón y me llamó al frente. Resolví todo. Entonces me dijo: "Como ninguno de ellos entendió lo que hizo en el pizarrón, le voy a pedir que se vaya a la dirección". Cuando fui y como tenía antecedentes, habían resuelto mi expulsión", contó el oyente.

Pero lo peor pasó después. Andrés decidió no volver a su casa para evitar los castigos de su padre. Tenía 13 años y estuvo varios días durmiendo en la calle y comiendo de la basura.



"No volví a casa. No me esperaban caricias. Me quedé en la calle hasta que aguanté el hambre. Salí en Canal 4 como desaparcido", contó.

Ante las preguntas de un Petinatti incrédulo ante la situación, Andrés reveló un cuadro de dura violencia familiar de parte de su padre. "En aquel entonces era difícil que le creyeran a un niño. Por eso mi ruego a la profesora de matemáticas para que no me echara. Pero no hubo caso", contó.

Andrés tiene hoy 33 años. Luego llamó a los docentes a tener mayor empatía con los estudiantes. "Estoy satisfecho. No tengo todo lo que quiero, pero soy feliz con lo todo lo que tengo".

"Felicitaciones, Andrés, no diste una gran lección", lo despidió el conductor.