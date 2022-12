Contundente opinión de hincha uruguaya a la TV argentina se hace viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El testimonio de una hincha uruguaya luego de la eliminación de la celeste de Qatar 2022 está circulando por redes sociales y se ha vuelto viral: en Twitter acumula casi 400.000 reproducciones en pocas horas.

La mujer habló para la TV Pública argentina, donde cargó con contundencia contra la FIFA y contra los arbitrajes. "Quiero decirles algo, una reflexión como mujer, que dicen que no sabemos mucho de fútbol. A la FIFA no le interesa que Uruguay gane. No vendemos camisetas, no vendemos entradas. En un estadio de 80.000 éramos 46.000 personas. Nos tenían que dejar afuera: la única forma de dejar a Uruguay afuera era con árbitros que nunca estuvieron de nuestro lado. No nos cobraron los penales que correspondía y cobraban penales en contra. La única vez que el VAR llama por un penal y no lo cobran es a Uruguay", enumeró la mujer en su testimonio.

"¿Por qué?". prosiguió. "Porque económicamente no servimos. Somos un país chico, tres millones de habitantes. Besos para todos. ¡Uruguay nomás!", se despidió la hincha dando un beso a la bandera.

El posteo de la TV Pública argentina acumula por estas horas más de 10.000 "me gusta" y centenares de comentarios.