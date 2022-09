Susana Giménez celebró el final de "Piel de Judas" en el casino y reveló cuánto ganó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de su temporada teatral en Punta del Este con la comedia Piel de Judas, Susana Giménez volvió a Argentina. Apenas se bajó del aeropuerto, la interceptó un móvil de LAM, el programa conducido por Ángel De Brito, y la diva radicada en Uruguay hizo un balance de sus funciones en el Enjoy Punta del Este.

"Estamos contentísimos. Hemos tenido una temporada fabulosa. Acá estamos con Gustavo Yankelevich (el productor de Piel de Judas), que está hablando por teléfono para ver cuánto recaudamos hoy. ¡Ay mi amor! Y bueno, estamos contentos todos. ¡Viva la vida, viva el amor!”, dijo la diva.

"Estoy muy contenta. Terminamos el sábado y fue bárbaro. Sinceramente no pude haberme imaginado que en invierno iba a ser así, porque no ves mucha gente en invierno en Punta del Este. Pero la verdad fue espectacular", comentó sobre la experiencia.



En cuanto a la celebración luego de la última función, comentó: "La gente se puso toda de pie y me decían cosas divinas. Después, nos divertimos. Fuimos al casino". Cuando le preguntaron cuánto ganó, respondió: "No mucho, cinco mil dólares". Y, con picardía, agregó: "Jugué con las que me regalaron y después cobré las buenas".