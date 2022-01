Susana, furiosa tras rumor de reconciliación con Jorge Rama: "¡Quedo como una tarada!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La última semana de enero quedará marcada por la polémica menos pensada. Es que este miércoles, en el programa argentino A la tarde de América, Luis Ventura aseguró que Susana Giménez y Jorge Rama se habían reconciliado y estaban en buenos términos otra vez.

La reconciliación que reportó el periodista de chimentos no era romántica sino más bien amistosa. Ventura aseguró, a partir de fuentes a su entender confiables, que el empresario uruguayo iba a ir al cumpleaños de la diva argentina, este 29 de enero.

La supuesta noticia significó un gran impacto en el programa conducido por Karina Mazzocco, por cómo terminó la relación entre Susana y el ex marido de Eunice Castro, en medio de un escándalo judicial.

Mientras se desglosaba el informe, la diva de los teléfonos sorprendió al llamar al celular de Ventura, que decidió sacarla al aire. En una breve entrevista, Susana hizo un furioso descargo y de manera rotunda, negó estar en contacto con Rama otra vez.

Jorge Rama y Susana Giménez. Foto: Archivo El País

"¡A mí me encanta porque vos crees más en un periodista cualquiera que no sé quién es, y que querrá anotarse un poroto o armar un quilombo, que a mí, a mi gente!", le recriminó Susana a Ventura. También le tiró un palito a Mazzocco: "No me gusta que Karina se dedique a esto, a hablar mal de sus amigos", dijo ante el asombro de la conductora.

Sobre el propio Rama, Giménez declaró: "¡Pero yo tendría que estar loca y el tipo también! El tipo debe tener terror de volverme a encontrar, si eso no se arregló nunca (...) Pero así quedo como una tarada. Cómo voy a recibir, perdonar, ¡pero están todos locos! Y menos a una persona que no tengo nada que ver, que no sé ni si existe".

"Si perdoné a uno que me afanó, parezco boluda", insistió Susana, notoriamente alterada. Cuando Ventura le aseguró que ella era generosa y que tendía a perdonar a sus exparejas, la rubia aclaró: "No generosa con el que me afana, con el que me falsificó la firma. ¡Pero cómo voy a perdonar a una persona que... durmiendo con el enemigo!".

Antes de cortar la comunicación, la estrella de Telefé, ahora radicada en Punta del Este, aseguró que nunca recuperó el dinero perdido por la estafa de la que fue víctima.



pelea ¿Qué pasó entre Susana Giménez y Jorge Rama?

El vínculo entre Susana y Rama habría comenzado en 2005, cuando él todavía estaba casado con la modelo uruguaya Eunice Castro, que asegura haberse enterado de esta infidelidad por un programa de televisión. Tres años después comenzaron los rumores de crisis, hasta que en 2009 se concretó la separación en medio de un escándalo.

Es que tras un informe de la revista Caras y Caretas, la argentina quedó involucrada en un negocio de compra y venta de jugadores de fútbol, asociado al narcotráfico y al lavado de dinero. Rama había falsificado su firma para librar cheques sin fondo; la cifra que se le robó a la diva oscila entre los 270 mil y los 400 mil dólares.

Susana tuvo que declarar ante la Justicia uruguaya, que luego comprobaría que ella no tenía nada que ver en el caso. Rama reconoció la estafa y fue procesado; dijo que todo había ocurrido por el desequilibrio personal que atravesaba, a causa de su adicción a las drogas.