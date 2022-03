Stefi Roitman fortalece los rumores de crisis con Ricky Montaner: "Me siento una p..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A casi tres meses de su casamiento, crecen los rumores de crisis en la pareja formada por Stefi Rotiman y Ricky Montaner. Todo inició días atrás, cuando medios argentinos señalaron que ambos están distanciados hace tiempo.



Todo indica que Roitman se cansó de algunas actitudes y explotó en las redes sociales, donde reconoció que hay momentos en los que la invade la decepción. Y si bien no arrobó a nadie, sus seguidores no tardaron en relacionarlo con el hijo de Ricardo Montaner. “Prefiero ser una buenuda (buena y boluda) aunque a veces por eso me sienta una flor de pelotuda. ¿Y vos?”, escribió en su cuenta de Twitter.



Prefiero ser una buenuda (buena y boluda) aunque a veces x eso me sienta una 🌺 de pelotuda 🙃 y vos? — Stef Roitman 🇦🇷 (@stefroitmanok) March 28, 2022

Aunque no quiso responder a las preguntas de sus seguidores, el escueto pero intenso mensaje no hizo más que aumentar los rumores de crisis en el flamante matrimonio.

Ricky no se quedó atrás y salió a responder los rumores con un fuerte mensaje publicado en sus historias de Instagram. La mitad del dúo Mau y Ricky compartió una foto suya con el mensaje: “Dejen de hablar mierda”.



El descargo de Ricky Montaner. Foto: Captura de Instagram.

A la distancia física entre la pareja, se le sumó otro preocupante mensaje que tuiteó Roitman hace unos días. “Uff. Pasé un fin de semana lleno de todo. De recuerdos, de tristeza, de ansiedad. De ir y venir. También de emoción, alegrías y adrenalina por lo que viene. Soy un tsunami espectacular. Quisiera ir y sentir con más calma, pero no me sale”, escribió.