La sorpresa de Natalia Oreiro al develar la identidad de uno de los personajes; terminó a los besos

En el último episodio de la versión argentina de ¿Quién es la máscara? (Telefe) dos famosos encubiertos compitieron en un mano a mano por continuar en el programa: por un lado, estaba el tiranosaurio Saurio y por el otro, la luciérnaga Luz.

Una vez que finalizaron sus presentaciones, cada uno de los investigadores debía adivinar quién se encontraba detrás del disfraz y, en este sentido, Karina “La Princesita”, dio un ultimátum si es que no adivinaba la identidad de uno de ellos. Estaba convencida de que debajo de una de las máscaras estaba el marido de Natalia Oreiro: Ricardo Mollo .

Luego fue el turno del tiranosaurio Saurio, quien interpretó “Contigo en la distancia” de Luis Miguel y sorprendió a todos con la primera línea que cantó. “Ay me encanta”, manifestó Wanda Nara, mientras que Karina quedó boquiabierta. Tras la canción, Natalia Oreiro manifestó entre risas: “Qué bien que estuviste, me re sorprendiste. Me bajó la presión”.

Moldavsky dijo que se trataba del cantante Antonio Birabent, Wanda Nara aseguró que era el cómico Martín Bossi, Lizy manifestó que era el actor Benjamín Amadeo, pero cuando fue el momento de Karina “La Princesita” se mostró muy segura de su elección.

“Qué honor y qué placer”, introdujo y agregó: “Lo que digas no va a cambiar lo que ya pienso desde un principio”. Moldavsky preguntó si se conocían y la cantante respondió: “Yo lo conozco, pero él a mí no sé”, pero el tiranosaurio aseguró que la conocía “muy bien”.

Lo curioso de este momento, fue que Natalia Oreiro miró al personaje y acotó: “¡Epa! ¿Cómo que la conoce muy bien?”. Y para salir del paso, el tiranosaurio comenzó a cantar “Mentiroso”, una de los principales hits de la investigadora.

Por último, la cantante aseguró de que se trataba del líder de Divididos, Ricardo Mollo. “Es su voz, es imposible que no esté ahí abajo”, acotó la cantante de cumbia y sentenció: “Si no está ahí Ricardo Mollo, yo abandono mi lugar y se lo cedo a quien sea. Es una voz inconfundible”.

ESTA REVELACIÓN NOS LLENÓ DE AMOR💘 Ricardo Mollo estaba detrás de SAURIO.



¿Lo descubriste? 😮 #QuiesEsLaMascara pic.twitter.com/YguzHeEri1 — telefe (@telefe) September 16, 2022

“¿Con quién quedó el nene?”, preguntó Roberto haciendo alusión a Merlín Atahualpa, el hijo de Natalia y Ricardo. Siguiendo con el tono de humor, la conductora le preguntó si se trataba de su pareja, pero Saurio aseguró que no. “Si vos decís ahora ‘no’ y te cree. Y es mentira, la que se te va a armar”, aseguró Lizy.

A pesar de las adivinanzas, el público eligió a la luciérnaga Luz para que continúe en el certamen, mientras que el Tiranosaurio quedó eliminado y cerca de la medianoche se reveló su identidad. Finalmente, se trataba de Ricardo Mollo, para sorpresa no solo de los televidentes, sino también de Natalia Oreiro.