Soledad Fandiño y Sofía Jujuy presumieron sus nuevos romances en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Punta del Este volvió a llenarse de famosos este verano, fundamentalmente de celebridades argentinas que recorrieron sus playas y disfrutaron de las instalaciones del popular balneario uruguayo.

Entre la lista de figuras que arribaron, dos lo hicieron muy bien acompañadas de sus recientes conquistas, y aprovecharon los días de enero para presumir de sus nuevos romances en la arena.

Es el caso de la actriz Soledad Fandiño y de la modelo Sofía Jujuy, quienes inciaron respectivos noviazgos a lo largo de 2021.

Fandiño, que volvió a instalarse en Argentina tras muchos años viviendo en el exterior, confirmó a mediados del año pasado que estaba en pareja con un joyero de 35 años llamado Lucas Langelotti.

La figura de telenovelas como Son de fierro y Por amor a vos, que tuvo al menos dos relaciones de alto perfil mediático —Nicolás Cabré y René Pérez Joglar, o sea Residente, con quien tiene un hijo—, llegó a Maldonado en la víspera del nuevo año, y comenzó aquí 2022.

En sus redes sociales, no ha parado de mostrarse enamoradísima de Langelotti, quien comparte con ella la estadía. A más de 10 días de haber llegado a la costa ​uruguaya, la rubia disfruta entre la lectura, los constantes cambios de bikini y los abrazos de su nuevo amor.

La otra famosa que llegó con nuevo novio fue la ex ShowMatch Sofía Jujuy, que ya está de vuelta en Argentina con sus actividades.

Para iniciar 2022 cerca del mar, la morocha se fue a Punta del Este junto al polista Bautista Bello, a quien la prensa argentina presenta como millonario. De este romance se habla por lo menos desde junio de 2021, aunque quedó oficializado recién en octubre.

Perdidamente enamorada, Jujuy utiliza sus redes para dedicarle tiernas palabras. "¿Cómo es que las miradas tienen tanto poder? ¡Es increíble, transmiten un montón! La tuya Bauti Bello es una cosa de loooocos, no puede estar TAN llena de amor. No acredito, te miro, nos miro y no entiendo Estás lleno de luz y yo no se cómo agradecer TANTO amor", fue el mensaje que le envió seis días atrás, junto a una serie de postales tomadas en un atardecer puntaesteño.

Tiempo atrás, Jujuy fue novia de Juan Martín Del Potro. El año pasado, durante su paso por La Academia de ShowMatch, se coqueteó con la posibilidad de que tuviera una relación con el locutor del programa, Martín Salwe, pero ese vínculo no prosperó.

Finalmente, encontró el amor en Bautista Bello, y las playas uruguayas fueron testigos de su buen momento.