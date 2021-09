Sofía Rodríguez se mostró al natural: "Es importante que nos aceptemos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sofía Rodríguez compartió una foto suya en la playa sin filtros ni make up con el objetivo de dar un mensaje a sus seguidores. La comunicadora ex Vespertinas se mostró preocupada por los efectos de la perfección artificial que polula en redes sociales, en especial entre niños y adolescentes.

"Están creciendo con más ansiedad y menos autoestima", asegura en el posteo.

Como ejemplo, ella posteo la que sería una "mala foto": "Con mis pelos sin peinar, con patas de gallo, con las arrugas de mis líneas de expresión, con pancita. Me gusta verme bien, volví a entrenar, me gusta estar saludable y me ocupo de mi imagen y cuerpo, pero así soy yo", escribió.

"Es importante que nos aceptemos y seamos coherentes con nosotros mismos", agregó y añadió un link a un informe con datos preocupantes sobre los efectos del perfeccionismo de filtro en las redes.

Cada vez son más las comunicadoras que eligen mostrarse como "mujeres reales". Desde hace varios meses, Martina Graf, por ejemplo, también comparte fotos con y sin filtros o poses.