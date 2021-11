Silvio Soldán está de novio a los 86 años: "No es la Giménez, pero se llama Susana"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Silvio Soldán, el célebre locutor y conductor de ciclos de televisión como Feliz domingo y Grandes valores del tango reapareció en televisión. Estuvo como invitado en el programa Intrusos (América) donde, además de hablar de su recuperación, dijo que volvió a ponerse de novio.

Luego de varias y muy mediáticas relaciones fallidas y algún que otro romance fugaz, decidió dedicarse a una sola mujer y se lo vio contento.

"Ella tiene 54 años. Me acosó durante años, en serio. Parece un chiste pero es en serio. Me perseguía y cada vez que cumplía años me mandaba regalos. Yo solo le decía: ‘Gracias’. Pero nos conocimos y me encantó conocerla. Es una chiquilina, al lado mío es una nena. Es totalmente distinta a todas las mujeres que ustedes conocen en mi vida", dijo Soldán. "Y me resultó bien", apuntó.

Ante esta revelación, los integrantes del panel quisieron saber si es rubia, como las famosas exparejas que ha tenido: Silvia Süller y Giselle Rímolo. "Investigué, pero, más bien, no es muy rubia...", respondió con picardía, generando risas en el estudio. "Con Alfredo Gago, de Grandes Valores del Tango, a las chicas que no son rubias naturales les decíamos ‘morochas arrepentidas’. Y este país está lleno de morochas arrepentidas, eh. Pero a mí me encantan lo mismo, me llama la atención el color rubio, me gusta".

Cuando le preguntaron el nombre de su nueva novia, Soldán primero respondió "¿Pero a quién le interesa? Tiene un nombre común", y después reveló: "No es la Giménez, pero se llama Susana. ¿Te imaginás a la Giménez siguiéndome a mí?".

"Me convenció, nos conocimos y cuando nos conocimos empezamos a salir, a vernos. Nos hicimos amigos, después pasó un poquito más. Pero yo seguía con mi vida. Hasta que un día dije: ‘Basta’ y me dediqué exclusivamente a ella", reseñó Soldán sobre los inicios de la relación con su nueva pareja.