Silvina Luna recordó su romance con El Polaco: "Toqué fondo; fue una relación tóxica"

El miércoles, Silvina Luna fue invitada a LAM, el programa conducido por Ángel De Brito, y recordó su noviazgo con El Polaco, con quien estuvo en pareja hasta 2019.



Todo comenzó cuando los panelistas hablaron de los romances de la modelo con Fernando Gago, Aito De la Rúa —la actual pareja de Calu Rivero, con quien tendrá un hijo próximamente— y El Polaco.



"Lo de El Polaco como que no me la creo. Fue un delirio. Fue un año, entre Carlos Paz y el Bailando", lanzó Luna, quien aseguró no reconocerse en el tiempo que estuvo en pareja con el actual novio de Barby Silenzi.



"Me la hizo parir, toqué fondo mal cuando terminé con él. Quedé mal", reveló y sorprendió al equipo de LAM. Ante la consulta de la panelista Andrea Taboada sobre los motivos de sus palabras, la argentina profundizó: "Porque fue una relación muy intensa. Tóxica. Me costó un tiempito salir de ahí.



Más adelante, la exparticipante de El Hotel de los Famosos comentó que, de cualquier manera, sí tiene “lindos recuerdos” del cantante: “Él es muy gracioso, muy carismático. No me gusta hablar de él porque ya está, cada uno tiene su presente. No nos cruzamos nunca más”.



Eso sí, luego fue contundente sobre lo que significó para ella aquella relación: “Tenía que pasar; uno aprende a laburar mucho la autoestima, después fue un laburo interesante, donde me quería parar en la vida, elegir desde otro lugar. De hecho, no volví a ponerme de novia”.