Silvia Kliche, dura tras la salida de Humberto De Vargas de la tele: "No tienen sensibilidad"

Periodista, conductora y actriz, Silvia Kliche lleva varios años alejada de la televisión. La comunicadora ha volcado su vocación periodística a los libros y a las investigaciones, y se dedica hoy a la escritura de diversos temas asociados a lo místico, y es maestra de temas ancestrales.

De eso, Kliche habló en las últimas horas en el programa Hacemos lo que podemos de Radio Universal, en una entrevista en la que también se refirió a la salida de Humberto De Vargas de Canal 10.

Luego de que se confirmara que el conductor, cara y voz de Saeta durante 40 años, fue desvinculado de sus labores tras haber protagonizado un sonado accidente por el que terminó detenido, la ex Telemundo declaró: “Después de 40 años, ¿es echarlo o darle una mano para que lo atiendan psicológicamente?”.



“Son 40 años en una casa. Sería su segunda casa, o su primera. Mas allá de lo que hizo, que no lo estoy avalando, creo que las empresas —así como lo hicieron conmigo en su momento— son empresas económicas y los trabajadores somos números. No tienen sensibilidad, no hay humanidad y eso es difícil de digerir”, siguió.

Sobre el accidente protagonizado por De Vargas, dijo: “Por un lado, me parece muy malo lo que ocurrió, muy malo, porque podría haber pisado a alguien o él mismo perdido la vida. Por otro lado, pienso que fue lo que lo llevó a estar medicado, tomar alcohol y hacer eso”.

Kliche también se mostró crítica con el estado de la televisión actual, y en concreto, con los informativos. Lamentó la falta de periodismo de investigación en la pantalla y dijo que, en estas circunstancias, no hay lugar para ella frente a la cámara. “El periodismo, replicando lo que dicen las autoridades de turno, no existe”, subrayó.

“No veo los informativos porque no me informan”, zanjó.