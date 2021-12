Sigue la guerra entre Marguery y docente Mabel Mallo: "Miente impolutamente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La polémica entre Fernando Marguery (Radio Rural y Esta boca es mía) y la docente de Literatura Mabel Mallo gana cada vez más temperatura. El periodista sostiene que la profesora incurre en faltas reiteradas a clase y habla "a favor del socialismo" a sus alumnos mientras Mallo calificó a Marguery como "una persona muy desagradable".

El caso tomó dimensión política en cuanto la senadora Graciela Bianchi cursó un pedido de informes para conocer la cantidad de inasistencias de la docente así como su desempeño. Desde el Frente Amplio tildaron el pedido como una "persecución". Días atrás, Mallo había increpado públicamente al presidente Luis Lacalle Pou por la situación de la UTU.

Al comentar la noticia en Radio Rural, Fernando Marguery reafirmó sus dichos en redes sociales. "Tengo testimonios directos y confirmados de que la señora Mabel Mallo ha faltado en forma reiterada a clase", dijo. "La gente de la que obtengo la información me merece la absoluta confianza", agregó.

También rechazó que sus comentarios o el pedido de informes de UTU se deban a los cuestionamientos que hizo Mallo a Lacalle Pou. "No es porque le hizo un escrache al presidente. Pero al hacerlo, se pone en la picota pública y aquellos que tienen algo que decir, lo dicen. Ella tomó estado público y eso genera comentarios", dijo.

"Si es intachable e impoluta, que lo demuestre. Pero no es. Me saca de las casillas porque 'miente impolutamente'. No solo ella sino que se corporativisan: AFUTU, Fenapes... todos en defensa de alguien que está mintiendo y falta a su trabajo. Son cómplices y le hacen daño a la educación", añadió.

En Desayunos informales, Mabel Mallo contó que lo ocurrió en redes sociales le hizo acordar al "pachecato" por la delación. "No falto jamás", rafirmó. "Tengo la foja limpia"

Consultada por los comentarios de Fernando Marguery, Mallo dijo: "En Esta boca mía, a donde no voy ni que me paguen, dijo que había sido un WhatsApp que le habían mandado. Marguery no sé lo que es... No quiero hablar de esa persona porque me parece una persona muy desagradable".

"Lo que pasó en Soca fue un papá con un nene que la única materia alta que tiene es la mía. Fue a decir que lo que se enseñaba en el liceo no sirve de nada. Trabaja en VTV y dijo que se le enseñaba socialismo; el profesor de Historia lo enseña y que yo daba a Mauricio Rosencof", añadió.