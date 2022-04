El fin de semana romántico de Alejandra Padrón con su "novio" uruguayo, 31 años menor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Lema, de 24 años, es un galán uruguayo con un target bien definido: vedettes argentinas de la época dorada de la revista porteña de los 80 y 90. Luego de su relación a distancia (y separación con escándalo) con Silvia Süller, desde hace unos meses se conoció su vínculo con Alejandra Padrón.

Lema, que se define en redes sociales como estudiante de periodismo, realiza entrevistas con famosos a través de Instagram. En la gestión de una nota fue que conoció a Pradón. "Me comuniqué con ella para hacer una entrevista y no se pudo concretar, pero no es que quedó ahí. Hablamos todos los días y no paramos", declaró en enero sobre su vínculo a distancia.

Luego de tanta intensidad a nivel virtual, llegó la hora del encuentro personal. Lema viajó el fin de semana a Buenos Aires a encontrarse con su amada.

Al compartir una foto, escribió: "Gracias por el hermoso fin de semana que me hiciste pasar. Sos un ser increíble. Esta historia de amor recién comienza, hermosa".

Hasta el momento, Pradón había evitado hablar de noviazgo hasta que no hubiera un encuentro personal. "Te tengo que ver personalmente, quiero sentir si hay piel", le dijo en un contacto con Lema por Instagram el mes pasado. También le pidió que empezara con el gimnasio.

Luego Lema insistió: "Si cuando vaya y está todo bien, ¿se puede decir que estamos de novios? Contigo me caso, tengo 20 hijos. Sos un bombón, Ale. ¿Sentís algo por mío? ¿Te gusto?". Pradón respondió afirmativamente: "Sos verserito. Me hacés reír todo el tiempo pero quiero verte personalmente".

Si bien luego de la visita de Lema a Buenos Aires, Pradón no se pronunció, las fotos e historias de Instagram que compartió el joven uruguayo dan cuenta de que las cosas marcharon bien. Lema publicó la foto de un beso y tupió de piropos a su enamorada.

"Lo bueno se hace esperar. Al fin contigo amor. Hermosa o Cosita hermosa", fueron algunos de los comentarios que le dedicó. Además, publicó una foto mientras viajaba de regreso a Montevideo y comentó: "Te voy a extrañar mi reina".