Sale a la luz el "plan macabro" detrás de la separación de Gisela Duko y Fernando Gago

Aunque la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas, hay otro escándalo marital que tiene sacudida a la farándula argentina. Es el que protagonizan dos deportistas de elite, Gisela Dulko y Fernando Gago, quienes tras años de amor empezaron el proceso de divorcio.

La encargada de ventilar las intimidades de la ruptura fue, cuándo no, Yanina Latorre. En el programa Los Ángeles de la mañana, dijo: “Ya empezó el divorcio, fue todo muy rápido. Ella no quiere saber más nada, ni acercarse. Ella toda la guita que ganó como tenista la metió en un pozo común con él con lo del fútbol, entonces no es claro qué es de quién. Ella dejó todo por él, a él mucho no le copaba que labure”.

Latorre también dio detalles respecto a la separación. “Me enteré de la historia macabra que armó la amante, Verónica Lafitte, ya hoy novia de Gago. Las cosas que le hizo a Gisela. Ellas entrenaban juntas en la casa de Gisela, que tiene un gimnasio. Se levanta al marido (...). ¿Qué empieza a hacer? Un plan macabro. A él le llenaba la cabeza en contra de Gisela y a ella en contra de él”, aseguró.



Según la panelista, Lafitte generaba diferentes estrategias para distorsionar el vínculo entre Gago y Dulko. Las mujeres se habrían reunido en restaurantes marplatenses, y cuando la extenista se levantaba para, por ejemplo, ir al baño, Lafitte convocaba a hombres desconocidos a la mesa y filmaba la situación, que luego enviaba al exfutbolista. "Y él creía todo, llegaba a la casa y la re puteaba", declaró.



Pero eso, siempre en la versión de Latorre, no habría sido todo. "Le inventó chats con un papá del colegio. Gago lo fue a buscar y el hombre le dijo que no tenía nada que ver, le negó todo", señaló.

Otro detonante de esta escandalosa ruptura habría sido que Gago no estaría cumpliendo con su rol de padre.



"La amante hacía lo imposible para que ella lo odie y viceversa. A Gisela le decía: ‘Tenés que dejarlo porque te caga’. La volvía loca. Fue tal lo que le creyó Gago a la amante que sacó a los pibes del colegio, compró una casa en San Isidro para sacarla de Nordelta porque parece que él puede tener amantes, pero ella no", dijo Yanina.



Latorre también informó que Gago ya convive con Lafitte.

La noticia de la separación de Dulko y Gago se conoció a fines de setiembre. Llevaban 12 años juntos (10 de casados) y tienen tres hijos en común, Mateo, Antonella y Daniele.