Roger Waters se casó por quinta vez: los detalles de su nuevo matrimonio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A los 78 años, Roger Waters sorprendió a sus seguidores al revelar que se casó con su actual pareja, una mujer llamada Kamilah Chavis.

El músico compartió en sus redes sociales una serie de fotos de la ceremonia, con el texto: "Estoy muy feliz, finalmente un guardián". En las imágenes se lo ve sonriente, de traje y pelo largo, a los besos y abrazos con su flamante esposa, que luce un vestido blanco de encaje, un importante collar y un delicado arreglo en el pelo.

La galería de postales se completa con una en la que ambos están con un look de entrecasa, posiblemente cortando el pastel de bodas.



Según la prensa internacional, a la pareja se la había visto en 2019 en el Festival de Cine de Venecia, donde Waters estrenó la película documental Us + Them. No se sabe cuántos años lleva la relación ni se conocen demasiados detalles sobre Chavis, que tendría poco más de 40 años de edad.



Lo que sí es de público conocimiento es que este es el quinto matrimonio de Waters. El ex Pink Floyd se casó en 1969 con su primer amor, Judith Trim, de quien se divorció seis años después. Más adelante comenzó una relación con Lady Carolyne Christie, con quien tuvo dos hijos, Harry e India, y un amor que llegó hasta 1992.

Para 1993 el cantante y bajista ya estaba casado otra vez, ahora con Priscilla Phillips, con quien tuvo a Jack. Terminaron en 2001 y en 2004 se conoció que estaba en pareja con la actriz Laurie Durning, con quien concrtó formalmente la unión recién en 2012. Se divorciaron en 2015.



Ahora Waters, que en 2018 se presentó en vivo en Uruguay y fue declarado Visitante Ilustre, le dio una nueva oportunidad al amor y compartió su alegría con el mundo. Recibió, vía redes, miles de felicitaciones.