Rocío Marengo negó su separación y lanzó mensajes lapidarios contra la ex de su novio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras Rocío Marengo va tras su sueño de ser madre, la prensa argentina asegura que la comunicadora está separada de Eduardo Fort, hermano de Ricardo y su pareja por los últimos varios años.

Una crisis amorosa se había instalado en la órbita pública desde que Marengo dijo, al aire en ShowMatch, que estaba cansada de que Fort no la acompañara en su vida profesional. Y este miércoles Socios del Espectáculo, el programa de chimentos de eltrece, dio la ruptura por confirmada.

Sin demoras ni reparos, Marengo volvió a sus redes sociales, donde había estado muy poco activa recientemente, y desmintió la información que se había publicado con mensajes claros y contundentes.

A través de historias de Instagram, la comunicadora con importante carrera en Chile expresó: "La vez pasada Intrusos tenía a la ex de Eduardo (mi novio) como 'fuente' y sin querer la nombraron. Lucas Bertero, Flor De la V, Intrusos, ¿miento? ¿La señora tiene el tupé de hablar? ¿Perdón? ¿Socios del espectáculo tendrá la misma fuente? ¡Las ganas que tienen de ver a Edu infeliz y lejos mío! Por ahora... lo intentaron y no lo lograron. ¡Sigan participando! Nos amamos".

En otra historia le escribió directamente a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "¿Saben el estado en que se encuentran las fuentes que manejan sus panelistas? ¡Dudas que me surgen! Ya que no dan el nombre de la fuente, les deberían hacer control de alcoholemia y antidopping así al menos conocemos un poco más de la gente que opina en Socios. ¿La fuente le pegará y amenazará a niños? ¿Me tendrá envidia? ¿Querrá ver a Edu feliz? ¿Nos desea buena vida? ¡Qué intriga!".

Marengo ha tenido reiterados cruces mediáticos con Karina Antoniali, la ex del empresario. Ella es la protagonista de las referencias de sus mensajes y de las preguntas retóricas, que parecen dejar este escándalo con la puerta abierta a lo que podrá venir.

Mientras tanto, la comunicadora se refugia en su familia y espera la llegada de su sobrina Clarita, cuyo nacimiento es inminente.