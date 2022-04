Los fanáticos de Shakira están desconcertados por la misteriosa figura que apareció en sus videos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que Shakira sea tendencia mundial en Twitter está, a esta altura, lejos de ser una sorpresa. La cantante colombiana suele ser motivo de muchas conversaciones, elogios y eventualmente críticas en las redes sociales, por diferentes situaciones. Sin embargo, es poco común que la discusión se centre en un misterioso robot.

Eso es lo que pasó en las últimas horas, cuando los fanáticos de Shak se dieron cuenta de que en la imagen de portada de varios de sus videoclips oficiales en YouTube aparecía, de la nada, un robot blanco. La figura se repite en varias publicaciones y no se la había visto hasta esta semana.

Una de las primeras hipótesis que se manejó tuvo que ver con un hackeo. La teoría no sonaba descabellada, ya que recientemente varios artistas sufrieron irrupciones en sus canales de YouTube. Fue el caso de Daddy Yankee, Michael Jackson o Justin Bieber, entre otros, que resultaron víctimas de un mismo grupo.

Pero con el correr de las horas y ya que ninguna agrupación se adjudicó el hackeo, y que los videos continúan reproduciéndose de manera normal y no presentan ninguna otra alteración, esa idea fue descartada.

Pero entonces, ¿por qué aparece un robot en los videos de Shakira? Hasta ahora no hay confirmaciones ni versiones oficiales, pero todo podría estar relacionado con una campaña de expectativa de cara a un nuevo álbum. De llegar, sería el sucesor del disco El dorado, estrenado en 2017.

Los seguidores, mientras Shakira se mantiene en silencio, buscan pistas para descubrir el misterio. E intentan entender qué tienen en común los videos en los que ha aparecido el robot, que en principio son "Don't Wait Up", "Perro fiel", "Me enamoré", "She Wolf", "Whenever, Wherever", "Hip's Don't Lie" y la versión en inglés de "Waka, Waka".

Los temas son representativos de varias épocas musicales de Shakira, y aunque el inglés predomina, hay dos piezas en español que marcan la diferencia. Las dudas se mantienen.

o robô misterioso nas capas dos clipes da Shakira... 😳 pic.twitter.com/sQ4cOnr31m — ARTH (@anthunesarth) April 12, 2022

El robot de Shakira escuchando "Antología". pic.twitter.com/vMu9U0pfE5 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 12, 2022